ФГИУ объявил конкурс по продаже Макеевского коксохима

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже 73,37% государственного пакета акций ОАО “Макеевский коксохимический завод”. Информация об этом обнародована в официальном издании Фонда госимущества “Ведомости приватизации” от 11 февраля этого года.

Начальная стоимость пакета составляет 46 млн. 725 тыс. грн., шаг увеличения цены при проведении торгов - 500 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, доход (выручка) от реализации продукции на протяжении пяти лет должна составлять не менее чем: 1-ый год — 387 млн. грн., 2-ой — 406 млн. грн., 3-ий — 426 млн. грн., 4-ый — 447 млн. грн., 5-ый — 470 млн. грн.; получение чистой прибыли на протяжении пяти лет в размере не менее чем: 1-ый год — 1,5 млн. грн., 2-ой — 3 млн. грн., 3-ий— 3,2 млн. грн., 4-ый— 3,4 млн. грн., 5-ый — 3,6 млн. грн.

Кроме того, покупатель должен обеспечить стабильные поставки коксующегося угля в среднемесячном объеме не менее 90 тыс. тонн, погашение кредиторской задолженности перед кредиторами.

Согласно объявлению в газете “Ведомости приватизации”, конкурс состоится через 50 дней со дня публикации.

В соответствии с информацией Фонда госимущества, балансовая прибыль предприятия за 9 месяцев 2008 года составила 3 млн. 62 тыс. грн., дебиторская задолженность – 193,7 млн. грн, кредиторская — 145,6 млн. грн.

Стоимость активов предприятия, по данным за 9 месяцев 2008 года, составляет 238 млн. 120 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Макеевский коксохимический завод» специализируется на производстве кокса, шихты, концентрата и других видов коксохимической продукции.

В 2002 году арбитражный суд Донецкой области вынес решение о проведении санации Макеевского коксохимического завода.

В 2003 году Макеевский КХЗ и компания “Донецксталь-металлургический завод”, которая являлась основным кредитором завода, создали ООО “Макеевкокс”, в уставный фонд которого было передано основное производственное оборудование КХЗ.

97,293% акций ЗАО “Макеевкокс” владеет ЗАО “Донецксталь-метзавод”.

В мае 2007 года ЗАО “Макеевкокс” приобрело у Фонда государственного имущества Украины 25% акций ОАО “Макеевский коксохимический завод”.