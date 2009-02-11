Балога представляет собой угрозу нацбезопасности Украины

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА представляет собой угрозу национальной безопасности Украины и просит Президента собрать заседание Совета национальной безопасности, чтобы дать оценку действиям главы СП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева заявил сегодня брифинге, комментируя заявления Секретариата Президента, озвученные вчера по поводу возможной отставки Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Я со всей ответственностью обращаюсь к Президенту Украины как к главе СНБО: безответственный распоясавшийся В.БАЛОГА стал угрозой национальной безопасности Украины – моей Родины. Его действия необходимо немедленно рассмотреть на заседании СНБО и дать жесточайшую оценку», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Киевский председатель подчеркнул, что на сегодня нет никаких разногласий и конфликтов между ним и Президентом Украины.

Он также подчеркнул, что никогда не ставил и не ставит под сомнение какие-либо распоряжения главы государства.

«Сложившаяся ситуация – результат преступного дезинформирования Президента Украины главой его Секретариата – В.БАЛОГОЙ, и другими мелкими интриганами», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, эти люди пытаются навязать Президенту «чужое, а зачастую и враждебное мнение».

«Здесь прослеживаются не просто признаки дезинформации Президента, но и коррупционных, а главное, преступных действий, которые очень похожи на обычное предательство», - сказал он.

Он также добавил, что если бы В.БАЛОГА и А.ШЛАПАК (первый заместитель главы СП Александр ШЛАПАК - УНИАН), которых он назвал «мелкими чиновниками», и которые, по его словам, терроризируют страну, работали в мэрии, то уволил бы их в кратчайшие сроки.

Как сообщал УНИАН, Президент уже несколько раз отменял решения председателя КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для предприятий и коммунальных учреждений, поскольку они было приняты с нарушением законодательства.

9 февраля В.ЮЩЕНКО пообещал предпринять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

10 февраля представитель Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ не исключил отстранения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации, если он и в дальнейшем будет принимать решения в нарушение законодательства, в том числе и относительно повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.