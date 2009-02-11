«12 пунктов Яценюка» реальные для выхода Украины из кризиса

Программа «12 пунктов ЯЦЕНЮКА» – чуть ли не единственная «авторская» антикризисная программа, которая не является «перепевом» хрестоматийных истин из пособий западных экономистов. Об этом сказал в интервью журналистам председатель Украинской консалтинговой группы «Радичи» Василий ЯБЛОНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, эксперт отметил, что в Украине “на экономический кризис налагается перманентный политический, поскольку большинство отечественных политиков живет только будущими выборами”.

В.ЯБЛОНСКИЙ отметил, что заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о перевыполнении бюджета за прошлый месяц “звучат на фоне роста цен, сокращения рабочих мест и урезания зарплат бюджетникам”. Он отметил, что правительство не предложило программы выхода из кризиса, а Партия регионов представляет свою программу выхода из кризиса, не “озвучивая никаких реальных шагов” для улучшения нынешней ситуации. “Кажется, правительство и оппозиция живут в своих виртуальных мирах, которые достаточно тяжело корреспондируются с реальной жизнью”, - считает он.

В.ЯБЛОНСКИЙ считает, что при этих условиях «12 пунктов ЯЦЕНЮКА» содержит реальные меры по выходу Украины из кризиса. По его словам, в ней есть “и непопулярные предложения, которые будут способствовать выходу страны из кризиса”, в частности, о прекращении финансирования социальных затрат путем печатания денег. В то же время он отметил, что именно из-за таких непопулярных шагов, которые предлагаются, “на предложения А.ЯЦЕНЮКА не согласятся отечественные политики первого эшелона”, поскольку они заботятся не “о выходе страны из кризиса, а о своих электоральных рейтингах”.

Как сообщал УНИАН, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК предложил программу выхода Украины из кризиса, которая содержит 12 первоочередных мер.

В программе предусмотрены меры по стабилизации функционирования банковской сферы, систем страхования и кредитования. В ней также предусмотрены меры по созданию государственной газовой монополии, предусмотрены меры по преодолению безработицы, а также предлагаются шаги в поддержку украинского товаропроизводителя.