Завтра в Киеве профсоюзы столицы проведут акции протеста

Киевский городской совет профсоюзов 12 февраля проведет акцию протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги для населения и предприятий столицы.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель объединения профсоюзов в Киеве Николай БЕРЕС, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, акция начнется в 10.00 и будет продолжаться до 12.00. Н.БЕРЕС напомнил, что завтра Киевский городской совет планирует рассмотреть бюджет города Киева. “Участники акции протеста выражают глубокую обеспокоенность и протест в связи с намерениями КГГА перенести бремя финансового кризиса на трудовые коллективы и рядовых киевлян”, - сказал он. Н.БЕРЕС напомнил, что трижды КГГА издавало распоряжение о повышении тарифов, которые в несколько раз превышают тарифы в прошлом году. По его словам, это приводит к тому, что значительное количество предприятий перешли на неполный график работы, работников отправляют в вынужденные отпуска. Кроме того, добавил Н.БЕРЕС, только за январь текущего года городские власти обнародовали 18 проектов регуляторных актов, которые так или иначе снижают социальный уровень жизни киевлян.

Он сообщил, что участники акции протеста будут требовать ввести мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения до полного погашения задолженности по выплате заработной платы в Киеве, снять с рассмотрения вопрос об установлении платных услуг, которые предоставляют медицинские заведения, и обеспечить городским бюджетом на 2009 год уровень оплаты труда работниками бюджетных учреждений, которые финансируются из бюджета Киева.

Н.БЕРЕС отметил, что в акции протеста примут участие около 20 тысяч киевлян.