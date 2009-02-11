ГЛАВНОЕ на 11 февраля (день)

Анекдот в тему:

На вопрос социологов "довольны ли вы тем, как наше правительство проводит экономическую политику в последние несколько месяцев?" 90% респондентов выразили удивление тому факту, что наше правительство оказывается проводит экономическую политику.

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Хроника дня.

В Украине создана группа для решения проблем финрынков

При участии представителей Национального банка Украины, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и Украинской федерации страхования (УФС) создана координационная группа для разрешения проблем финансовых рынков.

Об этом говорится в сообщении УФС, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, 7 февраля по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Национальном банке прошла встреча руководства НБУ, Секретариата Президента Украины, Госфинуслуг со страховщиками, представленными Украинской федерацией страхования.

Во время встречи обсуждались актуальные проблемы взаимодействия банковского и страхового рынков в условиях кризиса, в частности, возврат депозитов (в том числе проблемными банками), особенности рефинансирования банков с целью поддержания их ликвидности, соблюдение интересов вкладчиков при составлении страховщиками депозитных договоров, а также принципы сотрудничества банков и страховых компаний. «Было отмечено, что депозиты страховщиков, размещенные в банках, являются средствами страховых резервов и предназначены для выплат страхового возмещения страхователям и выгодоприобретателям, в том числе самим банкам и их клиентам, в связи с чем защита страхователей должна быть равноправно обеспечена наряду с другими кредиторами», - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что созданная по итогам встречи координационная группа подготовит предложения по взаимодействию банковского и страхового рынков. Предложения будут рассмотрены на специальном совещании при участии всех заинтересованных сторон 13-14 февраля.

Тимошенко уверена, что сможет противостоять кризису

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что правительство сможет противостоять кризису.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«На фоне политического хаоса правительство остается и будет оставаться центром стабильности, центром принятия решений. Я думаю, что мы шаг за шагом сможем противостоять кризису, но это потребует чрезвычайно сложной работы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

ГТС принадлежит Украине несомненно

Позиция Президента Украины жесткая: принадлежность Украине газотранспортной системы не может подвергаться сомнению при возвращении к вопросу о распределении собственности СССР.

Это подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины напомнил, что на переговорах в Москве о предоставлении Украине 5 млрд. долл. кредита российская сторона выдвинула ряд политических условий, среди которых – требование о ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» распределения имущества СССР.

«Хотя история этого вопроса насчитывает 17 лет, ни одно украинское высокое должностное лицо за время независимости не взяло на себя ответственности согласиться с позицией России. Ведь речь идет о типично «братском» распределении имущества СССР, по которому РФ якобы берет на себя долги Союза в обмен на отказ остальных бывших республик от претензий на какое-либо имущество СССР», - отметил заместитель главы Секретариата.

«В специфических условиях, которые сложились в украинско-российских межправительственных отношениях после подписания газовых контрактов, термин «отказ от имущества СССР» может приобрести угрожающее звучание. Эксперты не исключают сценария, по которому статус «имущества СССР» может быть применен и к газотранспортной системе Украины. Например, в результате судебного решения, ведь практика рейдерских атак получила распространение как в Украине, так и в России», - отметил А.КИСЛИНСКИЙ.

«Учитывая то, что украинское законодательство запрещает приватизацию ГТС и ее использование в качестве закладной, во время переговоров в Кремле обсуждались другие сценарии получения контроля над украинской трубой. Фактически московский кредит может открыть путь к их реализации. Вряд ли Тимошенко этого не понимает», - подчеркнул заместитель главы Секретариата.

Кроме того, заместитель главы Секретариата выразил удивление, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО инициирует экспертизу подписанных в ее присутствии газовых контрактов. «Кажется логичным, что такая экспертиза должна была бы быть проведена до подписания контрактов, а не месяц спустя», - обратил внимание А.КИСЛИНСКИЙ.

«В то же время намерения премьер-министра публично провести независимую экспертную оценку газовых договоренностей можно лишь приветствовать, но свежайший опыт свидетельствует о другом: ни отечественным экспертам, ни общественности до сих пор не известны дополнения к газовым контрактам. Поэтому и граждане, и представители СМИ хорошо знают цену таким обещаниям Ю.ТИМОШЕНКО. Так, прошло уже 2 месяца с тех пор, как премьер перед телекамерами пообещала предоставить прессе официальную информацию о деятельности нанятых правительством за миллионные гонорары финансовых консультантов, в частности компании Blackstone. Похожая ситуация с тайным ужином Ю.ТИМОШЕНКО с валютным спекулянтом мирового уровня Дж.СОРОСОМ в ресторане на бориспольской трассе, которая состоялась 3 месяца назад и после которой украинский валютный рынок «заштормило», - напомнил заместитель главы Секретариата.

«Так же оказались фарсом и заверения Ю.ТИМОШЕНКО в том, что в поисках кредитов для покрытия дефицита госбюджета она официально обратилась к ряду стран. На данный момент ни ЕС, ни одна другая страна, кроме России, не подтвердили получения такого обращения украинского правительства. Похоже, в своих «версиях правды» Ю.ТИМОШЕНКО вышла на международный уровень», - сообщил А.КИСЛИНСКИЙ.

Также он отметил, что, несмотря на всю туманность действий и заявлений премьер-министра Украины, позиция Президента Украины является четкой и жесткой: принадлежность Украине газотранспортной системы не может подвергаться сомнению, в частности, во время возвращения к вопросу о распределении собственности бывшего СССР, инициированного на переговорах о московском кредите.

Результаты газовых переговоров нужно принять – Литвин Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что результаты газовых переговоров с Россией являются сложными для Украины, однако их нужно принять и заниматься развитием экономики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом спикер украинского парламента заявил 10 февраля во время встречи с председателем группы либеральных партий Европарламента Грэхемом ВОТСОНОМ.

«Теперь нужно не самоедством заниматься, а думать, как жить в таких условиях», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, установленные этими контрактами цены на российский газ могут негативно отразиться на украинской промышленности. При этом он отметил, что Украина сама опоздала с ее модернизацией.

По мнению председателя ВР, украинская власть должна сейчас думать также над более эффективным использованием собственных энергоресурсов, в частности угля, и рационально использовать возможности ядерной энергетики.

«У нас сейчас 40% АЭС стоят на плановом ремонте, потому что не знаем, куда девать электроэнергию», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он выразил убеждение, что Украина должна усилить сотрудничество с Европой в энергетической сфере.

«Идеи строить обходные газопроводы – сложные и долгосрочные. Россия имеет газ, Украина – газотранспортную систему и газовые хранилища, Европа нуждается в газе. Нужно выйти на прозрачные отношения», - сказал В.ЛИТВИН. Он считает, что в этой сфере не должно быть политики, а лишь прагматизм.

Возвращаясь к результатам украинско-российских газовых переговоров, спикер украинского парламента отметил, что с Украиной обращаются так, как она позволяет с собой обращаться.

«Воспользовавшись противостоянием между премьер-министром и Президентом, Россия проводила свою линию», - сказал В.ЛИТВИН.

ЕС надо пересмотреть энергетические отношения с Россией и Украиной

Евросоюзу необходимо пересмотреть энергетические отношения с Россией и Украиной в результате недавнего газового кризиса.

Такое мнение, в интервью РИА Новости высказал Верховный представитель ЕС по общей внешней политике и безопасности Хавьер СОЛАНА.

"Мы нуждаемся в пересмотре энергетических отношений с обеими странами", - заявил он накануне заседания "тройки" Россия-ЕС 11 февраля в Москве.

По словам Х.СОЛАНЫ, ЕС заплатил "дорогую цену за спор между нашим крупнейшим поставщиком энергоресурсов и наиболее важной для нас транзитной страной", и сейчас "более интенсивно" ищет альтернативные источники энергии и маршруты их поставок.

"Не мне возлагать вину на кого-либо, когда многое остается неясным. Тем не менее новые соглашения, по которым мы ведем переговоры как с Россией, так и с Украиной, нуждаются в реальных элементах по энергетике, чтобы позволить нам не допускать повторения подобных кризисов", - отметил Х.СОЛАНА.

Верховный представитель ЕС считает необходимым выстроить с Россией и Украиной "надежные долгосрочные отношения энергетического партнерства, несущие безопасность и стабильность для сторон".

Отвечая на вопрос, каким образом ЕС намерен обеспечить собственную безопасность, Х.СОЛАНА указал, что наиболее важной из рассматриваемого комплекса мер является установление хорошо связанного и функционирующего внутреннего энергетического рынка ЕС, который бы более эффективно распределял энергоресурсы внутри ЕС.

Другие меры, со слов верховного представителя ЕС, включают повышение энергетической эффективности и более широкое использование возобновляемых источников энергии. "Это не только снизит общую внешнюю энергетическую зависимость ЕС, но будет также способствовать борьбе с глобальным потеплением", - подчеркнул Х.СОЛАНА.

Он считает также необходимым обеспечить дальнейшую разработку антикризисных механизмов на случай временного прерывания поставок энергоресурсов, таких как создание газовых хранилищ или более эффективное использование нефтяных запасов.

"Наконец, - указал Х.СОЛАНА, - надо продвигать работу в отношении критической инфраструктуры, в частности, по соединению энергосистем стран-членов ЕС, строительству терминалов для хранения жидкого газа, а также Южного газового коридора к Каспийскому региону".

Все это, по словам Х.СОЛАНЫ, будет предметом обсуждения на предстоящем 18-19 марта саммите ЕС.

Что касается диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов в Европу, то, как сообщил Верховный представитель ЕС, рассматривается много вариантов.

"Набукко" включен в программу Трансъевропейской энергетической сети ЕС в качестве одного из приоритетных проектов. Обсуждаются и другие конкретные проекты", - информировал Х.СОЛАНА.

США готовы оказать Украине финансовую помощь Как заявил и.о. главы пресс-службы госдепартамента Роберт ВУД, администрация Барака ОБАМЫ «рассмотрит просьбу Украины о предоставлении ей финансовой помощи, если такой запрос поступит», передает ИТАР-ТАСС.

«В то же время, я не могу в настоящее время сказать, какое решение будет принято... Я не могу давать никаких обещаний, поскольку не обладаю информацией о том, что они уже обратились к нам с запросом», - сказал он.

Как сказал Р.ВУД, «я знаю, что премьер-министр ТИМОШЕНКО обратилась по этому вопросу к ряду государств».

На вопрос, где США, сами сталкивающиеся с серьезным финансовым кризисом, изыщут миллиарды долларов для помощи Украине, Р.ВУД ответил: «Украина - важный партнер для США. Поэтому мы рассмотрим ее запрос, если он поступит».

ЕБРР и Украина подпишут соглашение о гранте в 135 млн. евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), правительство Украины и государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» 16 февраля т.г. подпишут гарантийное соглашение о выделении гранта в размере 135 млн. евро на реализацию чернобыльских программ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

По его словам, подписание документа ожидается в рамках визита в Украину президента ЕБРР Томас МИРОВ.

Министр МЧС уточнил, что из указанной суммы 77 млн. евро будут направлены на реализацию проекта строительства сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2), 58 млн. евро – на строительство объекта «Укрытие».

В.ШАНДРА отметил, что данные средства будут выделены на безвозвратной основе в качестве технической помощи.

«Это грант, это как техническая помощь. Они (средства – УНАН) возвращаться не будут. Это помощь мирового сообщества», – сказал министр.

Ситуация на рынке труда Украины начинает выравниваться Ситуация на рынке труда начинает выравниваться, за январь было трудоустроено 39,3 тыс. безработных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины со ссылкой на данные министра труда и социальной политики Украины Людмилы ДЕНИСОВОЙ.

По ее словам, со второй половины января количество вакансий увеличивается, а ежедневное количество обращений в Государственный центр занятости, напротив, уменьшается.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что не все, кто обратился за помощью в центр занятости, являются безработными.

„Работник, который предупрежден о сокращении за два месяца, месяц работает на предприятии, а на второй месяц приходит в центр занятости, его уже ставят на учет (при этом он еще работает на работе и получает зарплату). И, возможно, уже с первого дня после увольнения он сразу пойдет на новую работу. Ведь целый месяц центр занятости уже ищет для него новую вакансию или предложит идти учиться и получить другую специальность”, - разъяснила Л.ДЕНИСОВА.

Говоря об обращении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Конституционный Суд по поводу конституционности закона „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения”, Л.ДЕНИСОВА заметила, что норма закона, которую Президент называет неконституционной, была внесена народными депутатами.

„Во внесенном в Верховную Раду Украины правительственном законопроекте не предусматривались эти кардинальные меры”, - отметила министр. Комментируя принятый депутатами закон, она сказала, что очень часто работодатели сами стимулируют людей „оплатой в конвертах” соглашаться при увольнении на формулировку „по согласию сторон”.

„Люди должны понимать, что этим работодатель нарушает их права. Поэтому важно в этой ситуации знать и отстаивать их”, - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

Однако она отметила, что в случае признания этой нормы неконституционной и ее отмены, это наименьшим образом отразится на Фонде общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, бюджет которого сбалансирован и бездефицитен.

Повышение коммунальных тарифов в Киеве обжаловали в суде

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Киева обжаловано в Шевченковском суде. Иск подал один из лидеров Блока Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, сообщает в среду украинское информагентство УНИАН.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила повысить с 1 февраля на 50% тарифы за жилищно-коммунальные услуги и услуги за содержание домов. Тарифы киевские власти хотят повысить в два этапа. Второй этап повышения тарифов должен состояться 1 апреля 2009 года, однако планируемый уровень повышения пока неизвестен. Городские власти заверяют, что с 1 февраля тарифы установлены на экономически обоснованном уровне.

"Если Черновецкий (Леонид Черновецкий - мэр Киева) пошел тарифной войной против всех жителей Киева, то остановить его может лишь закон. У нас единственное требование: признать распоряжение Черновецкого о повышении тарифов незаконным и отменить его. Именно этого ждут миллионы жителей Киева, которых столичная власть бросила на произвол судьбы" , - считает Андриевский.

По убеждению Андриевского, главным юридическим основанием для удовлетворения его исковых требований является отсутствие прозрачных механизмов формирования тарифов.

По мнению политика, желание столичной власти залатать бюджетные дыры за счет повышения тарифов лишь усилит кризис сферы жилищно-коммунального хозяйства города. Ведь следом за новыми ценами экономика города столкнется с таким явлением, как кризис неплатежей.

Финансы. Курс доллара в украинских банках снизился

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Украины сегодня снизился на 0,3% по сравнению с 10 февраля и составил 8,19 грн., курс продажи снизился также на 0,3% – до 8,32 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня уменьшился на 0,3% по сравнению с 10 февраля и составил 10,52 грн., курс продажи снизился на 0,1% – до 10,97 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине уменьшился на 1,4% по сравнению с 10 февраля и составил 0,2026 грн., курс продажи повысился на 1,2% – до 0,248 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня не изменился по сравнению с 10 февраля и составил 8,22 грн., продажи – снизился на 0,3% – до 8,32 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,61 грн. (на 0,2% дороже, чем 10 февраля), продают – по 10,9994 грн. (на 0,2% дешевле).

Комбанки столицы предлагают купить российские рубли в среднем по 0,2054 грн. (на 0,6% дешевле, чем 10 февраля), продают – по 0,2501 грн. (на 1,6% дороже).

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,98459 грн., к российскому рублю – 0,21431 грн.

Межбанк. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0800/8,1800 грн., к 11:00 сузился спрэд 8,1100/8,1750 грн., и к 12:00 цены составили 8,1300/8,1700 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2230/0,2280 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2245/0,2285 грн., и к 12:00 установились на следующих значениях - 0,2260/90 грн. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 35,6500 (-0,1500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2952/53, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4500/10,6095, к 11:00 цены выросли до 10,5135/10,6280, а к 12:00 откатились к уровню 10,5115/10,5935.