Минпромполитики определилось с 7 предприятиями

Министерство промышленной политики Украины определилось с назначением руководителей на семи государственных предприятиях.

Как сообщается в пресс-релизе Минпромполитики, переданном агентству УНИАН, в министерстве 5 февраля состоялось заседание постоянно действующей комиссии по рассмотрению Конкурсных предложений (II этап) относительно определения победителя в конкурсном отборе на должности руководителей 7 государственных предприятий.

Согласно пресс-релизу, в конкурсе на должность директора Госпредприятия «Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации» победу одержал Сергей ЛИГИНОВ. На должность директора ГП «Макеевский государственный проектный институт» по итогам конкурса будет назначен Владимир ОПАШКО, гендиректора ГП «Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт» - Артур БОНДАРУК. Победу в конкурсе на должность директора ГП «Радиозавод «Протон» одержал Владимир ЛАВРОВ, а директором Изюмского Завода офтальмологической линзы будет назначен Сергей ФИЛОНЕНКО. Руководителем Донецкого казенного завода химических изделий, по итогам конкурса, станет Николай ПОТАПЧУК, а директором Химического казенного объединения им. Г.И.Петровского - Владимир ФИЛАТОВ.