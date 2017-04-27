Индекс доверия в еврозоне достиг 10-летнего максимума

Индекс доверия к экономике еврозоне в апреле достиг самого высокого уровня почти за десятилетие, что свидетельствует о продолжающемся улучшении, которое вскоре может вызвать изменение политики Европейского центрального банка, сообщает Rambler со ссылкой на Европейскую комиссию.

Читайте такжеДоверие украинцев к доллару в 3,5 раза выше, чем к евро - опрос

"Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в апреле подскочил до 109,6 пункта с пересмотренных 108 пунктов в марте. Показатель достиг максимума с августа 2007 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что индикатор доверия в марте составил 107,9 пункта, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали повышения индикатора в апреле до 108,2 пункта.

Данные могут повлиять на оценку Совета управляющих ЕЦБ экономики 19 стран еврозоны. Регулятор объявит решение о монетарной политике сегодня в 13:45. Никаких изменений в процентных ставках или объеме скупки активов не ожидается. Тем не менее, большинство респондентов, участвовавших в опросе Bloomberg, считают, что улучшение прогноза позволит главе ЕЦБ Марио Драги пересмотреть принципы монетарной политики в июне - раньше, чем предполагалось ранее.

Экономика еврозоны восстанавливается, в то время как политические риски несколько снизились после первого тура президентских выборов во Франции. Данные на следующей неделе, как ожидается, покажут, что экономика еврозоны в январе-марте выросла на 0,4%.

"Показатели доверия невероятно оптимистичны, но этот оптимизм чрезмерен, - считает экономист Dekabank во Франкфурте Андреас Шойерле. - Индикаторы показывают правильное направление, но предполагаемые ими темпы роста недостижимы".

Доклад Еврокомиссии показал улучшения во всех секторах. В промышленности руководители компаний были более оптимистично настроены относительно текущего уровня заказов. Повышение потребительского доверия подпитывалось усилившимся оптимизмом в отношении рабочих мест, экономики и финансов домашних хозяйств.