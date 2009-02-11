Черновецкий хочет еще и муниципальную почту

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ инициирует создание нового коммунального предприятия «Муниципальная почта Киева».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко», соответствующий документ депутаты Блока Леонида Черновецкого и «Общественного актива Киева» одобрили накануне на заседании Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Как отметил по этому поводу заместитель председателя отмеченной комиссии депутата БЮТ Владимир КОБЕЛЕВ, формальным поводом для создания очередного коммунального предприятия стало то, что некоторые почтальоны якобы не доносят часть пенсий «любимым бабушкам мэра», о чем те жалуются в CALL-центр.

«Правда, БЮТ удивило то, что размер «скрытых» почтальонами пенсионных денег в точности совпадает с обещанной перед выборами мэрской надбавкой. «Мэр всех киевлян» не нашел ничего лучшего, как обвинить в этом работников Укрпочты, вместо этого обвинять ему нужно самого себя», - прокомментировал В.КОБЕЛЕВ.

По его словам, в проекте решения задекларированной целью создания КП «Муниципальная почта Киева» является введением в городе системы предоставления почтовых, социальных и других услуг населению и предприятиям для обеспечения их потребностей и усовершенствования социальной защиты граждан. В.КОБЕЛЕВ подчеркнул, что представители КГГА не смогли объяснить депутатам, за счет чего ежемесячно в два раза будет расти доходность нового коммунального предприятия, хотя доставлять пенсии там пообещали по аналогии с действующими правилами Укрпочты – 0,78% от суммы пенсий.

«БЮТ уверен, что в действительности под неплохим названием «Муниципальная почта Киева» Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ хочет создать собственную агитационную сеть, которую Киев должен будет финансировать из городского бюджета», - уверен депутат от БЮТ В.КОБЕЛЕВ.