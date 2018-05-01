Баланс недели: подарок на Первомай от Януковича, блэкаут оккупированного Донбасса и весеннее укрепление гривни

Главным экономическим событием уходящей недели, а, возможно, и всего апреля, стало решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 млрд долл., арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. Решение вступило в силу 28 апреля и в тот же день руководство государственного «Ощадбанка», на счетах в котором находились эти средства, приступило к выполнению решения и совместно с Государственным казначейством стали оформлять средства на госсчета.

Украденные клептократическим режимом Януковича деньги будут направлены на укрепление боеспособности украинской армии, инфраструктурные и социальные проекты.

Глава государства Петр Порошенко намерен обратиться в парламент с предложением направить эти средства на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, новейших дронов, на строительство общежитий для контрактников и военных гостиниц для офицеров на территории каждой бригады. Также социальную поддержку за счет этих средств должны получить наименее защищенные слои населения через проекты развития сельской медицины и инфраструктурные программы.

«Подчеркиваю, что эти средства не должны быть проедены. Это должны быть инвестиции в будущее Украины. Думаю, что наши уважаемые парламентарии меня услышат», - сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что конфискация «заначки» Януковича - не последнее решение о возврате украденных средств, деньги бывших проворовавшихся украинских чиновников продолжат поступать в государственный бюджет.

Экспорт толкает гривню вверх

На уходящей неделе курс гривни к доллару продолжил укрепляться и достиг максимального уровня за четыре месяца 2017 года - 26,53 грн/долл. За последнюю неделю национальная валюта по отношению к доллару укрепилась более чем на 10 копеек, а с начала месяца - более чем на 70 копеек.

Такая тенденция позволила Национальному банку дважды на уходящей неделе выйти на межбанк с аукционами по покупке валюты и купить для увеличения золотовалютных резервов почти 76 млн долл.

Укрепление гривни объясняется, в первую очередь, ростом валютной выручки у экспортеров и стабильным притоком валюты в страну. В частности, по прогнозам Национального банка, экспорт товаров из Украины в 2017 году впервые за последние пять лет начнет расти и составит в годовом выражении 11,2% - впервые с 2012 года, благодаря дальнейшему повышению цен на товарных рынках. Больше всего в структуре экспорта будут расти цены на руду (на 41%) из-за высвобождения дополнительных объемов вследствие прекращения отгрузок на металлургические предприятия, расположенные на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Также вырастет экспорт продовольственных товаров - на 8,6% за счет поставок сахара и других пищевых продуктов на фоне освоения новых рынков сбыта в странах Азии, освоенных в 2016 году, а также увеличения экспорта зерновых. Кроме того, ожидается рост экспорта машиностроения вследствие постепенной переориентации продукции, которая ранее экспортировалось в Россию.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в 2017 году экспорт начал демонстрировать признаки роста и может обеспечить стойкое развитие экономики при условии стратегической поддержки экспортных отраслей в рамках глобальной конкуренции.

«Говоря о развитии экономики Украины и экономическом росте, мы должны работать над ростом экспорта украинских товаров и услуг. Экспорт всегда составлял почти 50% ВВП. В 2017 году видим первые признаки роста экспорта. Однако для устойчивого дальнейшего роста мы должны четко понимать, как будем развивать экспорт в контексте глобального становления национальной экономики», – отметил Гройсман.

Украина может увеличить экспортный потенциал за счет тесного сотрудничества со второй по экономической мощи страной мира - Китаем. В частности, на уходящей неделе Министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что Украина может в ближайшее время начать экспорт говядины в КНР, после согласования ветеринарных требований. Китай также рассматривает возможность импорта украинского подсолнечного шрота и сухого свекловичного жома, а также других товаров.

Кроме того, обе страны намерены активизировать сотрудничество над проектами в сфере сельского хозяйства, энергетике и инфраструктуре. Так, в планах КНР создание в Украине первого китайского модернизированного сельскохозяйственного парка, а также проведение украинско-китайского агрофорума в сентябре в Пекине, а затем - в Киеве.

Такое сотрудничество позволит Украине экспортировать не только сельскохозяйственное сырье, но и готовую, переработанную продукцию.

«Самое главное – это изменить тип нашей экономики. Мы настроены на обеспечение глубокой переработки украинского сельскохозяйственного сырья в готовую продукцию», – сказал Гройсман на встрече с бизнесменами и представителями власти Китая.

Долговой рынок

На уходящей неделе Министерство финансов отчиталось о состоянии госдолга нашей страны. В первом квартале государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в долларовом эквиваленте на 1,38 млрд долл., или на 1,9% - до 72,35 млрд долл., по состоянию на 31 марта. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 22,04 млрд грн, или на 1,1% - до 1,952 трлн грн.

Рост долга в первом квартале связан, в первую очередь, с займами на внутреннем рынке. До конца года правительство прогнозирует рост госдолга до 2,296 трлн грн, за счет получения траншей кредита от Международного валютного фонда, а также в связи с планами нашей страны по выходу на международные рынки заимствования.

Между тем, на уходящей неделе стало известно, что один из крупнейших частных держателей украинских евробондов - американский инвестиционный фонд Franklin Templeton - сокращает свои вложения в суверенные евробонды Украины.

Объем вложений Franklin Templeton в суверенный долг Украины в прошлом году сократился наполовину – до 1,2 млрд долл., или до 3% общего портфеля.

Franklin Templeton стал крупнейшим частным кредитором Украины в 2013 году, инвестировав около 7 млрд долл., а в 2015 году возглавлял комитет кредиторов в ходе переговоров с украинскими властями о реструктуризации части суверенного долга нашей страны. Эксперты отмечают, что сокращение вложений инвестфонда в Украину не связано с ситуацией в нашей стране, а лишь свидетельствует о продолжении переориентации инвестора со стран Европы и Азии на Латинскую Америку.

Минфин считает продажу суверенных евробондов Украины одним из крупнейших частных держателей подтверждением высокой ликвидности этих бумаг.

«Из приведенной информации можно сделать вывод, что ликвидность украинских евробондов высокая, и они активно продаются и покупаются на финансовых рынках», – говорится в комментарии ведомства. Минфин подчеркивает, что данный факт не отразится на планах Украины выйти на рынок внешних заимствований. «Планы выхода на рынок будут зависеть от уровня котировок/доходности евробондов», – пояснили в Минфине.

Деньги для экономных

Кабинет министров на уходящей неделе принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.

По словам главы правительства, благодаря монетизации экономии по субсидиям приблизительно 1,5 миллиона украинских семей получат выплаты до 700 грн.

«По нашим расчетам, 1,5 млн украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии, получат в ближайшее время до 700 грн наличными средствами, которые они сэкономили за отопительный сезон», - сказал премьер на заседании правительства.

Экономные украинцы смогут получить денежную компенсацию до 1 сентября 2017 года либо в отделениях «Укрпочты», либо в отделении банка, выбранного самостоятельно. Для получения сэкономленной суммы субсидии необходимо будет с 1 июля до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата. Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке, или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

По словам вице-премьера Павла Розенко, данная программа может обойтись госбюджету в 1,5-1,8 млрд грн.

«Это средства, которые были предусмотрены в госбюджете Украины для субсидий. Они просто монетизируются и будут непосредственно выплачены людям. Это одноразово за весь отопительный сезон», – пояснил Розенко.

Кстати, Кабмин также рассматривает вопрос расширения монетизации субсидий, что позволит повысить эффективность использования ресурсов за счет роста заинтересованности населения экономить и станет шагом к ликвидации коррупционных схем.

Реформа министерств

Правительство объявило о планах реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы. На уходящей неделе Кабмин утвердил соответствующую концепцию.

«Министерства, в первую очередь, будут реформированы, фактически перезагружены, чтобы абсолютно полностью быть способными профессионально и качественно выполнять задачи, которые были поставлены… У нас есть 10 министерств, по которым мы, в первую очередь, проведем работу по модернизации», - сказал Гройсман.

По его словам, уже в сентябре правительство даст старт конкурсам по отбору 1000 молодых специалистов, которые займут должности в структурах правительства.

Ветер перемен пронесется по кабинетам министерств социальной политики (главный фокус работы - пенсионная реформа), здравоохранения (реформа сферы здравоохранения), аграрной политики (земельная реформа), образования (реформа образования), финансов (финансовое обеспечение реформ), регионального развития (децентрализация), энергетики (развитие энергосектора), инфраструктуры (развитие инфраструктуры), Кабинета министров (координация реформы госуправления), а также юстиции (внедрение современных юридических практик).

Завершить первый этап процесса реформирования министерств планируется до сентября. На втором этапе планируется реформировать все остальные ведомства.

По оценкам правительства, реформа десяти министерств, которые к осени должны будут изменить свою структуру, а также привлечение новых кадров в государственное управление позволят качественно реализовать ключевые реформы в Украине - пенсионную, земельную, медицинскую, реформу образования и провести приватизацию.

Европейский Союз заявил о готовности продолжить поддержку реформы госслужбы в Украине в случае приверженности правительства качественному улучшению работы государственных органов. В 2016 году Евросоюз запустил программу поддержки реформирования госслужбы в Украине с объемом финансирования 104 млн евро на период с 2016 по 2020 годы, из которых 90 млн евро будут направлены на прямую бюджетную поддержку для повышения зарплат чиновников.

Блэкаут Луганска

На уходящей неделе оккупированные Россией территории Луганской области остались без украинской электроэнергии по причине миллиардных долгов перед поставщиками услуг.

«Мы получили документы от госпредприятия «Энергорынок» (оптовый покупатель и продавец электроэнергии – УНИАН), которые подтверждены документами из Минэнергоугля за подписью министра Насалика о том, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Сейчас мы проводим технические мероприятия, и с 00:00 25 апреля переток должен быть полностью отключен», - заявил генеральный директор «Луганское энергетическое объединение» Владимир Грицай.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, энергоснабжение оккупированной части Луганской области может быть возобновлено в том случае, если будут внесены платежи и погашены долги за электроэнергию.

«Там есть очень много предприятий, которые просто не рассчитываются, и каждый день это 4,5 млн кВт, то есть это 6 млн грн, в месяц 200 млн грн», - пояснил ситуацию Насалик.

Он также допустил возможность остановки Украиной водоснабжения оккупированных территорий Донбасса. Это связано с тем, что данные территории имеют задолженность по оплате перед украинским водоканалом, а также в связи с отсутствием возможности поставки антрацитового угля на станции, обеспечивающие водоснабжение региона.

По словам экспертов, с экономической точки зрения данную меру необходимо было принять даже раньше - на щедрости Украины наживались главари боевиков. В то же время, с политической и гуманитарной точки зрения это может стать шагом назад во взаимоотношениях с жителями оккупированных территорий.

На следующей неделе, которая принесет долгожданное тепло и традиционные маевки, скорее всего, интерес к экономическим новостям отодвинется на второй план. Тем не менее, начало мая ознаменуется рядом важных событий. С 1 мая в Украине увеличится прожиточный минимум и минимальные пенсии, 4 мая начнется заочный суд над беглым экс-президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене, а Киев станут наполнять многочисленные зарубежные туристы, приехавшие на фестиваль «Евровидение».

Ксения Обуховская