Благоприятное время для продажи "Укртелекома" прошло

Самое благоприятное время для продажи "Укртелекома" уже прошло.

Такое мнения высказали эксперты, отвечая на вопрос "Центра исследований политических ценностей "Аксиа": "Поможет ли продажа "Укртелекома" выходу из экономического кризиса?"

По мнению президента Центра экономического развития Александра ПАСХАВЕРА, "это не сопоставимые вещи. Это все равно, что сравнивать каплю дождя и океан». Он констатировал, что «приватизация "Укртелекома" - это деньги, которые, на ряду с другими финансовыми ресурсами, пойдут на выполнение бюджетных обязательств».

«Говоря о целесообразности продажи сейчас, возникает вопрос, почему не продавали последние десять лет. Все эксперты говорили, что каждый год он становится дешевле и дешевле. Все эти вопросы основаны на социалистическом ощущении, что лучше пускай будет у государства. Я утверждаю, что как государственная структура "Укртелеком" ведет себя очень плохо, не обслуживает клиентов так, как должен был бы», - подчеркнул эксперт.

По его словам, «если бы разговор велся о других предприятиях, например "Турбоатоме", тогда бы мы рассуждали о том, следует ли его продавать. В случае с "Укртелекомом" ответ однозначный - чем раньше продадим (конечно солидному "телекому"), тем лучшее обслуживание телефонных линий мы получим». А.ПАСХАВЕР напомнил, что "Укртелеком" «достаточно был использован для приватизации прибыли всеми, кто к нему имел отношение. Именно по этому он никогда не продавался». «Что касается дискуссий о нынешнем неподходящем времени для его продажи, так это вопрос ко всем правительствам, которые мешали его продавать. Конечно, сейчас продавать будет дешевле, чем в любое другое время, но зато и деньги сейчас нужнее, чем в любое другое время», - отметил эксперт и порекомендовал: «продавать нужно, но без истерики, продавать приличному покупателю и обязательно торговаться».

Как отметил директор Института приватизации и управления собственностью и инвестициями Александр РЯБЧЕНКО «цена на "Укртелеком", в сравнении с прошлым годом, снизилась». Поэтому, по его мнению, значительных результатов ждать не стоит. «Вместе с тем, этот объект требует постоянных инвестиций. Каждый год "Укртелеком" чувствует дефицит инвестиционных ресурсов. Самое благоприятное время для продажи уже прошло - это было года полтора тому. Но государство не смогло этого сделать. Придется продавать сейчас. Продажа может состоятся в текущем году», - подчеркнул эксперт и добавил, что «если ситуация на предприятии плачевная, то это будет оправданно». «Но, учитывая разное видение ситуации Президента и премьер-министра, приватизировать могут и позднее. А сам факт продажи "Укртелекома" не повлияет на способность власти выйти из кризиса. Приватизация только поможет пережить его», - уверен А.РЯБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины официально объявил о продаже 67,79% акций ОАО "Укртелеком". Продажа "Укртелекома" запланирована на март 2009 года.