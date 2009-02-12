АНОНС на 12 февраля 2009 г.

Состоится заседание Правительства по вопросам инвестиций в возобновляемые источники энергии и энергосберегающие технологии.

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Состоится второе пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва. На заседании будет рассмотрен проект бюджета столицы на 2009 год.

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Состоится заседание Антикризисного общественного совета по вопросам преодоления кризисных явлений в сфере рыбного хозяйства Украины. Участники: президент УСПП, народный депутат Украины Анатолий Кинах, зам.секретаря СНБО Борис Соболев, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, эксперты, научные работники, представители правительства и руководители предприятий рыбной отрасли.

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Состоится церемония подписания Плана совместных действий на 2009 год между Ассоциацией налогоплательщиков Украины и ГНА Украины. Участники: президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Николай Онищук; председатель ГНА Украины Сергей Буряк; зам.председателя ГНАУ Сергей Лекарь; генеральный директор АНПУ Василий Матвийчик; вице-президент АНПУ Владимир Мазарак; директор департамента массово-разьяснительой работы ГНАУ Виктор Косарчук.

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Состоится пресс-конференция на тему: «Судьба Херсонского машиностроительного завода: уничтожение или национализация?». В пресс-конференции примут участие: участники акции протеста Виктор Шапинов, Андрей Манчук; представитель профсоюзного комитета Херсонского машиностроительного завода Игорь Трубаев.

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На сайте www.autocentre.ua состоится веб-конференция при участии заместителя министра транспорта и связи Украины, председателя Госавтотрансадминистрации Леонида Сергиенко.

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Состоится брифинг на тему: «Реальные доходы украинцев в 2009 году уменьшатся на 10%». Вопросы: прогноз инфляции на 2009 год.; прогноз основных социально-экономических показателей: средняя заработная плата, уровень безработицы и т.п.; прогноз курса гривни к основным валютам. В работе примет участие руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб» Николай Ивченко.

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Пресс-конференция на тему: «Совместные действия предпринимателей Украины и Координационного Штаба Национального Спасения по преодолению структурного кризиса в государстве». Участники: Руслан Катанадзе, исполнительный секретарь инициативной группы по созданию Ассоциации автоперевозчиков Украины (Киев); Юрий Анцух, председатель координационного комитета акции «Нет - кредитному рабству!» (Луцк); Петр Каминь, представитель Центрального Штаба координации действий предпринимательства и патриотической интеллигенции (Житомир); Дмитрий Корчинский, председатель политической партии «Братство» (Киев); Алексей Арестович, предприниматель, представитель Координационного Штаба Национального Спасения (Киев).

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «50 банков, в которых лежат наши деньги» - журнал «Фокус». Журнал «Фокус» впервые представит эксклюзивное исследование обо всех проблемах и тайнах банковского сегмента. Результаты объявят: главный редактор журнала «Фокус» Михаил Гладкий и редактор отдела Экономика Дмитрий Слинько (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 205-43-00, (097) 642 08 36, e-mail uk@umh.com.ua.

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “МВФ откажет Украине - малый бизнес положат на алтарь президентству”. Кредитная кабала в Украине повлекла фальстарт избирательных гонок, первой жертвой которых станет малый бизнес. Представители малого и среднего бизнеса объявят реальные причины и последствия возможного отказа в кредите МВФ. Участники: лидер партии малого и среднего бизнеса Ярослав Месяц и эксперт по преодолению кризисных явлений в странах с рыночной экономикой - Сергей Трепшин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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