Население Украины до 2050 г уменьшится на 15 млн.

В период 2009-2050 годов численность населения в Украине уменьшится на 15 млн. человек.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, об этом говорится в новом докладе Генерального секретаря ООН о мировых демографических тенденциях, который будет рассмотрен на 42-й сессии Комиссии по народонаселению и развитию 30 марта - 3 апреля 2009 года.

«Развитые страны столкнутся с сокращением численности их населения. В период 2009-2050 годов численность населения уменьшится в 45 государствах. В том числе в Российской Федерации на 33 млн. человек, в Японии - на 25 млн. человек, в Украине - на 15 млн. человек, в Германии - на 8,4 млн. человек и Польше - на 7,7 млн. человек», - отмечается в докладе.

В тоже время в ближайшие несколько десятилетий население мира еще больше постареет. Увеличится число городских жителей. К 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше почти утроится и достигнет 2 млрд. человек. К 2050 году 70% будут проживать в городах.

В докладе сообщается, что в июле 2009 года численность населения мира достигнет 6,8 млрд. человек и, согласно среднему варианту прогнозов, составит 7 млрд. человек в 2012 году, 8 млрд. - в 2025 году и 9 млрд. - в 2045 году. На долю Бразилии, Индии, Индонезии, Нигерии и Пакистана придется 70% прогнозируемого прироста населения в менее развитых регионах.

В документе обращается внимание на то, что в большинстве регионов мира продолжительность жизни человека продолжает увеличиваться. На сегодняшний день в среднем люди живут 67,2 года. При этом в промышленно развитых государствах - 76,5 лет, в развивающихся странах - 65,4 лет. В наименее развитых странах средний показатель ожидаемой продолжительности жизни составляет лишь 54,6 года.