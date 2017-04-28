Порошенко подписал указ о предоставлении 10 миллионов гривень гуманитарной помощи Молдове

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №118/2017 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Молдова".

Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, помощь оказывается с целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Молдове из-за мощных снегопадов и согласно статье 10 закона Украины "О гуманитарной помощи".

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Обеспечить предоставление гуманитарной помощи Молдове обязан Кабинет министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Кабмин принял решение выделить 10 млн грн гуманитарной помощи Республике Молдова за счет средств государственного резервного фонда для ликвидации последствий сложных погодных условий, сложившихся в стране 20-22 апреля.

Из-за непогоды в Молдове были обесточены более 700 населенных пунктов. Кроме того, были закрыты 33 национальных трассы, более 180 населенных пунктов были отрезаны от транспортного сообщения. Из-за сложных погодных условий упало более 1 тыс. деревьев. Также была полностью заблокирована работа аэропорта Кишинева.