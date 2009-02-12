Киевляне перекрыли Крещатик

Жители Киева перекрыли движение от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности, требуя у городской мэрии снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие также требуют сохранить бесплатную медицину в столице и не делать детские и подростковые клубы в столице платными. На данный момент пикетирующие заполнили территорию перед зданием мэрии и продолжают подходить.

Акция организована общественными организациями столицы и политическими силами, в частности БЮТ, Блоком Катеринчука, КПУ. Участники акции также держат флаги Блока Виталия Кличко, "Народной Самообороны" и др.

Участники акции держат плакаты с надписями: "Мэр – не зарабатывай на детях деньги!", "Детки, подайте, Христа ради, 48 млн. мэру Черновецкому на бедность".

Среди пикетирующих также есть представители автоперевозчиков, которые, со своей стороны, просят столичную власть создать нормальные экономические условия для их работы.

В акции принимают участие люди разного возраста, в том числе студенты, которые пришли с табличками названий своих учебных заведений, а также члены профсоюзных организаций и др.