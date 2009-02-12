Суд запретил "Полтавагаз" отключать газ

Октябрьского районный суд Полтавы удовлетворил иск городского совета о запрете ОАО "Полтавагаз" выполнять ограничения, отключение подачи газа на объекты предприятия "Полтаватеплоенерго".

Об этом УНИАН заявил руководитель пресс-службы горсовета Полтавы Виктор КИКОТЬ.

По его словам, городской председатель Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ обратился к прокурору Полтавы Ивану КИНАШЕВСКОМУ о принятии мер прокурорского реагирования в связи с угрозой принудительного прекращения подачи газа на объекты "Полтаватеплоэнерго" и котельную ОАО "Полтавский турбомеханический завод".

«Газопоставщики, собираясь прекратить подачу голубого топлива, ссылаются на отсутствие ресурсов газа на вторую декаду февраля и на выполнение требований соответствующего письма ДК "ГАЗ Украины". 10 февраля ОАО "Полтавагаз" принудительно прекратил подачу газа на котельную ОАО "ПТМЗ", что лишило горячей воды и тепловой энергии 16 жилых домов, детского сада и школы № 9», - сказал В.КИКОТЬ.

По его словам, мэр города обратил внимание, что этим нарушается ст. 6 Закона "О теплоснабжения", требованиями которой запрещено отключение в отопительный период от газоснабжения предприятий теплообеспечения для объектов стратегического назначения и жизнеобеспечения населения. «Таким образом, создаются опасные условия для жизни и здоровья полтавчан, а размерзание систем отопления нанесет значительный ущерб имуществу граждан», - сказал В.КИКОТЬ.

Он также отметил, что Октябрьского районный суд Полтавы обязал ОАО "Полтавагаз" обеспечивать подачу газа до решения дела по существу.