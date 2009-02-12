Поставки ПК в Украину выросли

Количество поставленных на рынок Украины персональных компьютеров (ПК) в 2008 году выросло по сравнению с 2007 годом на 5% и составило 2,3 млн. шт. Об этом говорится в исследовании компании IDC (США), результаты которого переданы УНИАН.

В целом, по данным IDC, за 2008 год в Украину было поставлено 2,3 млн. ПК, из которых около 55% пришлось на десктопы (настольные ПК) и 45% – на ноутбуки (портативные ПК).

«Общий результат всего лишь на 5% лучше результата 2007 года, хотя это не самый

плохой показатель в Центральной и Восточной Европе: в Казахстане, Литве и Эстонии

зафиксировано сокращение продаж», - говорится в сообщении.

В целом же по региону Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) поставки выросли на

11%, в Западной Европе – почти на 18%. Продажи настольных систем упали в Украине

почти на 15%, в ЦВЕ и Западной Европе – на 11 и 8% соответственно. В то же время,

рынок мобильных ПК в Украине вырос за год на 46%, что соответствует средним

показателям ЦВЕ (во всех случаях речь идет о sell-in – т.е. отгрузках в страну

импортируемых устройств либо отгрузках ПК с украинских сборочных производств в

канал).

По мнению аналитиков IDC, «скорее всего, оживление на рынке наступит не раньше осени 2009 года», и при таких условиях общий объем рынка ПК к концу 2009 г. вряд ли превысит 1,3 млн. устройств. Причем доля десктопов даже несколько увеличится, что «идет вразрез с общемировой тенденцией».