Главное на 12 февраля (день)

Анекдот в тему:

Лучшая антикризисная программа правительства - это его отставка!

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Хроника дня.

Население Украины до 2050 г уменьшится на 15 млн. В период 2009-2050 годов численность населения в Украине уменьшится на 15 млн. человек. Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, об этом говорится в новом докладе Генерального секретаря ООН о мировых демографических тенденциях, который будет рассмотрен на 42-й сессии Комиссии по народонаселению и развитию 30 марта - 3 апреля 2009 года.

«Развитые страны столкнутся с сокращением численности их населения. В период 2009-2050 годов численность населения уменьшится в 45 государствах. В том числе в Российской Федерации на 33 млн. человек, в Японии - на 25 млн. человек, в Украине - на 15 млн. человек, в Германии - на 8,4 млн. человек и Польше - на 7,7 млн. человек», - отмечается в докладе.

В тоже время в ближайшие несколько десятилетий население мира еще больше постареет. Увеличится число городских жителей. К 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше почти утроится и достигнет 2 млрд. человек. К 2050 году 70% будут проживать в городах.

В докладе сообщается, что в июле 2009 года численность населения мира достигнет 6,8 млрд. человек и, согласно среднему варианту прогнозов, составит 7 млрд. человек в 2012 году, 8 млрд. - в 2025 году и 9 млрд. - в 2045 году. На долю Бразилии, Индии, Индонезии, Нигерии и Пакистана придется 70% прогнозируемого прироста населения в менее развитых регионах.

В документе обращается внимание на то, что в большинстве регионов мира продолжительность жизни человека продолжает увеличиваться. На сегодняшний день в среднем люди живут 67,2 года. При этом в промышленно развитых государствах - 76,5 лет, в развивающихся странах - 65,4 лет. В наименее развитых странах средний показатель ожидаемой продолжительности жизни составляет лишь 54,6 года.

Банки Киева задолжали в Фонд гарантирования вкладов По состоянию на 27 января банки Киева задолжали в Фонд гарантирования вкладов физических лиц свыше 13 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева по результатам проверки банковских учреждений столицы на предмет полноты и своевременности уплаты ими обязательных платежей в фонд.

По актам прокурорского реагирования на данный момент банками-нарушителями уже погашено свыше 1 млн. грн. и в Фонд гарантирования вкладов физических лиц направлены гарантийные письма об уплате указанных платежей в полном объеме.

Около 60 украинских банков "в ожидании" временной администрации Около 60 украинских коммерческих банков на сегодня находятся в финансовом состоянии, которое в скором времени потребует от них обратиться в Национальный банк за введением временных администраций.

Об этом УНИАН сообщил источник в НБУ.

Сейчас в данных банках проводятся проверки финансового состояния, по результатам которых, как утверждает источник в НБУ, они вынуждены будут обратиться в Нацбанк с просьбой ввести временную администрацию.

Напомним, в Украине помимо 6 банков, в которых на сегодня работает временная администрация ("Киев", "Причерноморье", "Надра", "Проминвестбанке", "Укрпромбанке", "Национальный кредит"), еще 9 банков задерживают платежи и выплаты депозитов. По словам председателя Совета Нацбанка Петра ПОРОШЕНКО, «задерживают проведение платежей и возврат депозитов 15 коммерческих банков». Он не исключил введение в данных банках временной администрации.

Денежная эмиссия не превышает запланированного уровня - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет, что объемы денежной эмиссии не превышают запланированного уровня. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка в четверг.

Согласно предоставленной информации, в частности, темп прироста монетарной базы в 2008 году на 31,5% до 186,661 млрд. гривен был значительно меньше, чем в 2007 году (46%), и отвечал прогнозным ориентирам, в том числе критериям эффективности программы «stand-by», которая поддерживается Международным валютным фондом.

По информации НБУ, из-за обострения ситуации на финансовом рынке, начиная с октября прошлого года через валютный канал преимущественно осуществлялось изъятие денег из обращения, поскольку Национальный банк проводил операции по продаже иностранной валюты. «Одновременно происходил отток средств с депозитных счетов банков, что уменьшало их ресурсную базу. В таких условиях Национальный банк увеличил объемы поддержки ликвидности банков через механизмы рефинансирования, что увеличило долю кредитного канала в структуре эмиссионных операций в 2008 году до 78%, тогда как доля валютного канала составляла 18%», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, в периоды превышения предложения иностранной валюты над спросом в структуре выпуска денег в обращение в Украине превалировал валютный канал. Так, в 2005 году его удельный вес составил 82% от общего объема выпущенных в обращение денег, в 2006 - 63%, а в 2007 - 94%. Доля кредитного канала в эти годы составляла от 6% до 37%.

Как сообщалось, монетарная база в январе т.г. уменьшилась на 3,6% – до 180 млрд. грн. При этом денежная масса уменьшилась на 4,6% – до 491,8 млрд. грн.

Национальный банк в январе осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 4,7 млрд. грн., из них кредиты овернайт составили 2,2 млрд. грн., другие краткосрочные кредиты – 2,5 млрд. грн.

В утвержденных Советом Нацбанка Украины Основах денежно-кредитной политики на 2009 год темп роста денежной массы по итогам года предусмотрен на уровне 30–35%.

Украина намерена сократить использование природного газа

Правительство Украины разрабатывает план по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны за счет сокращения использования традиционных энергоносителей, в частности, газа, заявила премьер-министр Юлия Тимошенко в четверг на заседании кабинета министров, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Мы сделали нашей стратегией энергосбережение и замещение традиционных источников энергии, особенно - природного газа, на возобновляемые источники энергии и те, что экономят энергетические возможности, которые делают Украину энергетически более независимой от других стран. ", - цитирует Тимошенко пресс-служба.

Украинская экономика считается одной из наиболее энергозатратных в мире. Значительную долю в ее энергопотреблении занимает газ. В 2008 году страна потребила более 75 миллиардов кубометров газа, тогда как во Франции, имеющей одну из наиболее крупных экономик мира, это показатель составил менее 50 миллиардов кубов.

По словам Тимошенко, на сегодня в энергетическом балансе страны лишь 0,83% от общего объема потребления составляют возобновляемые источники энергии.

"Мы ставим перед собой задачу откорректировать единую стратегию развития ТЭК таким образом, чтобы в едином энергетическом балансе возобновляемые источники составляли от 20 до 25%", - отметила глава правительства.

По ее словам, кабмин инициирует проведение инвентаризации возможных источников производства биогаза, разрабатывает законодательство о льготах для предприятий, которые используют альтернативные источники энергии, внедряет программы установления индивидуальных тепловых пунктов.

Биогаз может заменить 10 млрд. кубов природного газа Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что с помощью биогаза в энергетическом балансе страны можно заменить 10 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на специальном заседании правительства по рассмотрению инвестиционных проектов по энергосбережению.

«Если мы используем весь потенциал производства в Украине биотоплива, то мы можем заместить в нашем энергетическом балансе биогазом до 10 млрд. кубометров природного газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, в первую очередь переход на использование биотоплива должен осуществляться на предприятиях теплокоммунэнерго.

«У нас в стране на сегодняшний день существует 29 тыс. 965 котельных, 64,3% которых используют природный газ. Это безумие! Потому что Украина имеет торф, древесину, Украина имеет возможность изготавливать брикеты из соломы, абсолютно точно можно переходить на уголь с применением экологически чистых технологий. Мы также можем создавать котельные на жидком топливе, которое абсолютно не ставит нас в сложную монопольную зависимость от одного источника. На рынке мы можем закупить жидкое топливо в любом объеме и по рыночным ценам, к которым страна уже адаптирована», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня на заседании планируется рассмотреть Концепцию целевой государственной программы по использованию биогаза, проект закона о внесении изменений и дополнений в законодательные акты о налогообложении. По ее словам, в соответствии с этим законопроектом предлагается предоставить стопроцентные налоговые льготы сроком на 5-10 лет для тех предприятий, которые будут активно работать в области замещения природного газа биотопливом.

«В энергетическом балансе страны возобновляемые источники энергии составляют всего 0,83% от общего объема потребления. Мы ставим перед собой задачу откорректировать единую стратегию развития топливно-энергетического комплекса таким образом, чтобы заместить 20-25% природного газа альтернативными и возобновляемыми источниками энергии», - подчеркнула премьер.

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина имеет потенциал производства биогаза 20 млрд. кубометров в год.

В Украине на стадии введения 8 заводов по производству биогаза По данным на 1 февраля 2009 года, в Украине в действии и в стадии введения в действие находится восемь объектов агропромышленного комплекса по производству биогаза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на специальном заседании правительства по рассмотрению инвестиционных проектов по энергосбережению министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

Кроме того, по его словам, на стадии подготовки находятся еще 15 проектов. В частности, в 2009-2010 годах планируется внедрить производство биотоплива на десяти спиртовых заводах, что позволит предприятиям сократить потребление газа на 40%.

Также министр сообщил, что в марте на одном из предприятий АПК планируется ввести в действие механизм получения электроэнергии с использованием производимого на предприятии биогаза.

Ю.МЕЛЬНИК подчеркнул, что в Украине ведется активная работа по изучению и использованию опыта производства биогаза и замещения им природного газа. В частности, используется опыт Германии, Голландии. Инвестиции этих стран используются в Украине для реализации проектов производства и замещения топлива. Активная работа ведется также с украинскими инвесторами, в частности, с “Укрэксимбанком”.