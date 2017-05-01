Мексика призвала Трампа использовать сделки ТТП для партнерства в NAFTA

Мексика призвала президента США Дональда Трампа использовать договоренности, достигнутые во время участия в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), для оживления переговоров в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Об этом в интервью газете Financial Times рассказал министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, передает РБК.

По его словам, для пересмотра положений NAFTA могут быть использованы переговоры по ТТП, в котором США с приходом Трампа перестали участвовать. Например, Мексика, США и Канада, которые входят в NAFTA, могут построить электростанцию для конкуренции с более дешевыми производителями электроэнергии из Китая.

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Страны также могут использовать достигнутые договоренности в области биотехнологий, регулирования трудовых отношений, электронной коммерции, интеллектуальной собственности и телекоммуникации.

Гуахардо заявил, что Вашингтон должен рассматривать Мексику как страну, способную конкурировать с китайцами по производству, вместо того, чтобы видеть в ней торгового конкурента.

«Мой посыл заключается в том, что жадность может лишить [нас] победы, которая находится почти в руках», — сказал политик.​

По словам министра, он уже предложил министру торговли США Уилбуру Россу использовать договоренности ТТП, и тот согласился.