Пинзеник подал в отставку

Министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК подал заявление в Верховную Раду Украины о своей отставке.

Об этом сообщил сам В.ПИНЗЕНИК, заявление которого размещено на сайте Министерства финансов.

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “я не первый раз работаю в правительстве. И всегда занимал профессиональную позицию. Сбалансированный бюджет, минимальный размер его дефицита, ограничение жизни в долг, неэмиссионные источники финансирования дефицита – этими и другими принципами я всегда руководствовался в своей работе”.

Однако в нынешних условиях, подчеркнул В.ПИНЗЕНИК, “профессиональная позиция министра финансов стала заложником политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов”.

В таких условиях, считает В.ПИНЗЕНИК, его дальнейшее пребывание в должности министра финансов Украины не имеет смысла.