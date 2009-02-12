Правительство не рассматривало вопрос об отставке Пинзеника

Правительство сегодня на заседании не рассматривало вопрос об отставке Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО.

«Сегодня на заседании Министерство финансов представлял заместитель министра Игорь УМАНСКИЙ. В то же время от него не было информации о том, что Виктор ПИНЗЕНИК написал заявление. Этот вопрос вообще сегодня не обсуждался», - сказал П.КРУПКО.

При этом министр подчеркнул, что отставка В.ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов является компетенцией Верховной Рады Украины.

П.КРУПКО также не стал высказывать предположения о возможных мотивах такого шага В.ПИНЗЕНИКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, министр финансов В.ПИНЗЕНИК подал заявление в Верховную Раду о своей отставке.