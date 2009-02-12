Заявление Пинзеника исчезло с сайта Минфина

С сайта Министерства финансов Украины исчезло заявление министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА о его намерении подать в отставку с должности министра финансов Украины, которое "провисело" там примерно час.

Примерно в 15.40 заявление еще находилось на сайте Минфина, на главную страницу было вынесено две первые строчки заявления. Однако при попытке зайти на его полный текст с главной страницы Минфина, появился красный восьмиугольник с надписью "STOP" и фразой "У вас нет прав для доступа до этого ресурса". После этого заявление исчезло с интернет-страницы.

Узнать причины такого развития ситуации в пресс-службе ведомства не удалось, так как ни один телефон этого подразделения не отвечает.

В приемной В.ПИНЗЕНИКА УНИАН сообщили, что министр «сейчас находиться на больничном».

Примерно в 15.40 заявление еще находилось на сайте Минфина, на главную страницу было вынесено две первые строчки заявления. Однако при попытке зайти на его полный текст с главной страницы Минфина, появился красный шестиугольник с надписью "STOP" и фразой "У вас нет прав для доступа до этого ресурса". После этого заявление исчезло с интернет-страницы.