ВР должна удовлетворить заявление Пинзеника об отставке
Считает Литвин
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что ВР должна удовлетворить заявление министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА об отставке.
Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно шансов поддержки в ВР такого заявления.
«Вполне очевидно, что заставлять человека, который принял решение, дальше имитировать работу, будет практически невозможно. Очевидно, такое понимание будет и в депутатском корпусе», - сказал В.ЛИТВИН.
Председатель ВР заметил, что, судя по всему, министр финансов принял для себя окончательное решение по этому поводу.
При этом В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня у него состоится встреча с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, во время которой будут обсуждаться вопросы по работе коалиции. При этом он добавил, что такая встреча является еженедельной.
В.ЛИТВИН в который раз заметил, что на определенные должности в правительстве должны быть приглашены люди, у которых есть авторитет и опыт управленческой работе.
«Это должен быть авторитетный человек, человек знающий, и человек, который получит необходимую поддержку», - сказал председатель ВР.
В.ЛИТВИН также заметил, что его политическая сила не имеет никаких претензий на должности в правительстве, но готова предложить конкретных людей, которые достойно смогут сделать свою работу.