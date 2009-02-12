Отставка Пинзеника согласована с коалицией

Отставка Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов не повлияет на единство коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Все происходит в полной согласованности с партией «Реформы и порядок» (которую возглавляет В.ПИНЗЕНИК и которая входит в состав БЮТ - УНИАН), с коалицией, со всей фракцией. Нет никаких случайностей. Это общее решение, и оно абсолютно не повлияет на единство фракции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что в ближайшее время будет назначен новый министр финансов, однако не стала называть возможного преемника В.ПИНЗЕНИКА.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что В.ПИНЗЕНИК не выполнял функции министра финансов с конца 2008 года по состоянию здоровья. «Безусловно, вызовы мирового финансового кризиса не все чиновники переносят. Не все чиновники могут работать в экстремальных условиях. Не все чиновники могут адекватно реагировать на вызовы, и поэтому самые слабые покидают свои боевые позиции, уходят и занимаются другими делами», - прокомментировала Ю.ТИМОШЕНКО отставку В.ПИНЗЕНИКА.