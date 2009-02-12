Тимошенко: досрочные выборы мэра Киева возможны

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает возможным проведение еще одних досрочных выборов мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

В то же время премьер подчеркнула, что эти выборы должны инициировать киевляне.

«Мы инициировали и провели досрочные выборы. Киевляне во второй раз избрали ЧЕРНОВЕЦКОГО. Теперь досрочные выборы, и это было бы важно, чтобы инициировали сами киевляне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что в соответствии с законодательством, жители Киева имеют право инициировать проведение референдума о выражении недоверия действующему мэру столицы. «Я думаю, что если киевляне соберут достаточное количество подписей, чтобы поменять мэра, то Верховная Рада обязательно на это откликнется и обязательно огласит досрочные выборы мэра. Лучше, чтобы сейчас это исходило не от политиков, а от киевлян», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила о готовности поддержать такую общественную инициативу.

Как сообщал УНИАН, досрочные выборы мэра Киева и депутатов горсовета прошли 25 мая 2008 года.

На проведении досрочных выборов мэра настаивала и Ю.ТИМОШЕНКО. Этот пункт был одним из приоритетных в ее программе при утверждении в должности премьера.