Украина должна прекратить политику оправдания в ВТО

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Украина должна перейти от политики оправдания к политике полноправного членства во Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента экономического сотрудничества МИД Украины Павел СУЛТАНСКИЙ.

«Мы привыкли защищаться от наступления на нас, пытаемся искать какие-то ответы на какие-то обвинения, пытаемся объяснить нашу позицию по тому или другому вопросу, связанному с обязательствами Украины, а сегодня следует уже занять другую позицию как страны – полноправного члена ВТО», - сказал он.

По убеждению П.СУЛТАНСКОГО, Украина должна не только принимать участие в переговорах по поводу присоединения к ВТО других стран, но и соответственно действовать относительно тех государств, которые повышают тарифы вопреки своим обязательствам перед ВТО, которые вводят ограничение на поставки украинской продукции. «Вот этот потенциал мы, к сожалению, не используем», - добавил он.

По словам П.СУЛТАНСКОГО, Украина должна проводить расследования по поводу тех стран, которые нарушают свои обязательства.

«Если против наших товаров применяются те или другие ограничительные меры, то нашим товаропроизводителям, Ассоциации товаропроизводителей, экспортерам необходимо отслеживать эту ситуацию и согласно процедуре обращаться в штаб-квартиру ВТО с тем, чтобы та или другая страна прекратили так действовать или были наказаны», - сказал он.