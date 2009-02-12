Киевсовет продолжает работу с новым председателем

Депутаты Киевского городского совета продолжили заседание сессии и для этого избрали президиум, нового председателя, Счетную комиссию и секретаря для ведения протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, кандидаты в комиссии и на должности секретаря и председательствующего заседания избраны единодушно на согласительном совете председателей фракций Киевсовета.

В зале остаются депутаты, в том числе Блока Леонида Черновецкого.

В соответствии с принятым решением, председательствующим назначен представитель фракции Блока Катеринчука Алексей РЕЗНИКОВ, секретарем избран представитель фракции БЮТ Сергей МЕЛЬНИК, в президиуме места заняли Татьяна МЕЛИХОВА (БЮТ), Виталий КЛИЧКО (Блок Кличко), Валерий МОШИНСКИЙ (Блок Литвина), Юрий ДМИТРУК (БЮТ), Валерий КАРПУНЦОВ (Блок Кличко).

Вместе с тем в сессионный зал вернулся секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, отстраненный депутатами от ведения заседания, который заявил присутствующим, что данное заседание должно быть «предметом прокурорского рассмотрения, поскольку является фальшем».

После этого он покинул сессионный зал. Депутатам после этого отключили свет.

В зале присутствуют также народные депутаты от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ и Инна БОГОСЛОВСКАЯ.