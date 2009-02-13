Курсы валют 13 февраля

Официальный курс НБУ на 13.02.09100 USD США – 770.0000 (12 февраля – 770.0000) 100 EUR – 988.1410 (12 февраля – 996.2260) 10 RUR – 2.2126 (12 февраля – 2.1489) Учетные курсы банковских металлов на 13.02.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-72688.00 (12 февраля-70994.00) 961 XAG 10 Серебро-1027.18 (12 февраля-1031.03) 962 XPT 10 Платина-83468.00 (12 февраля-80465.00) 964XPD10Палладий-16632.00(12 февраля-16324.00)

Курсы валют 13 февраля

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