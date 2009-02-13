Оппозиция Киеврады отменила повышение квартплаты

Депутаты оппозиционных фракций Киеврады, в частности Блока Кличко, БЮТ и при поддержке Блока Литвина, Блока Катеринчука и части фракции Партии регионов отменили повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение сегодня вечером проголосовали 62 депутата.

Также депутаты отменили ряд других решений Киеврады по требованию митингующих. Все соответствующие решения принимались 61 или 62 голосами.

Так, было отменено решение относительно размещения мафов и системы предоставления разрешений на их установку; решение Киеврады относительно условий перевозки пассажиров частными перевозчиками, а также решение о создании Киевского паталого-анатомического бюро.

Кроме того, депутаты решили, что не будут пока обсуждать проект бюджета столицы на текущий год, поскольку все упомянутые выше отмененные решения связаны с показателями бюджета и должны быть отражены в его проекте. Учитывая это, депутаты назначили заслушивание доклада по бюджету и его обсуждение на следующее запланированное заседание Киеврады 26 февраля. До того времени предусматривается, что соответствующие комиссии Киеврады и КГГА внесут в проект бюджета все необходимые поправки.

Также на 26 февраля перенесено рассмотрение остальных вопросов повестки дня сегодняшнего заседания Киеврады.

Назначенный на сегодняшнем заседании председателем Алексей РЕЗНИКОВ отметил, что все только что принятые решения по регламенту должны быть подписаны городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ. Председатель отметил, что все документы по принятым только что решениям будут переданы Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, в том числе, и с подписями депутатов, чтобы не возникало сомнений в необходимом количестве голосов для их поддержки.

Представители инициативных групп киевлян, которые пикетировали сегодня мэрию, по завершении голосований депутатов скандировали: “Спасибо!” “Молодцы!”

Также присутствующие в зале депутаты проголосовали за закрытие сегодняшнего заседания Киеврады. До конца заседания света в зале так и не было.