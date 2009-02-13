АНОНС на 13 февраля 2009 г.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет встречу с делегациями японских корпораций «Сумитомо», «Марубени», «Митсубиси», «Иточу», «Соджиц», «Мицуи».

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Состоится брифинг заместителя генерального директора “Укрзалізниці” Виктора Черного на тему: «Мероприятия железных дорог Украины по преодолению экономического кризиса. Итоги работы железных дорог в январе 2009 года и проведение конкурентоспособной тарифной политики в сфере грузовых перевозок».

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Отношение граждан к финансово-экономическому состоянию страны (социологический опрос)”. Результаты исследования общественного мнения презентует директор Национального института стратегических исследований Юрий Рубан (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.