Samsung выпустит мобильник на солнечной батарее

На Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2009), который пройдет с 16 по 19 февраля в Барселоне, компания Samsung, в ряду прочих новинок, представит экологический мобильный телефон Blue Earth, главная фишка которого - возможность подзарядки от солнечной энергии, сообщает Новая политика.

Вся задняя панель Samsung Blue Earth занимает встроенная солнечная батарея, которая и будет подпитывать телефон от солнца.

Но не только батарея делает новый телефон экологическим – корпус аппарата изготовлен из утилизируемого пластика PCM, что помогает снизить расходы топлива и выброс углекислого газа в ходе производства. И телефон, и зарядное устройство не содержат вредных веществ наподобие бромированных легковоспламеняющихся ингибиторов, бериллия и фталатов. Кроме того, в телефоне есть функция Eco Walk, в режиме которой телефон считает шаги с одновременным вычислением объема углекислого газа СО2 в атмосфере, а также показывает, насколько больше газа было бы выброшено, если пройденный путь проехать на автомобиле.

Разумеется, что помимо всех этих экологических «наворотов», Samsung Blue Earth наделен и всеми качествами современного телефона: большой сенсорный экран, модуль Bluetooth, FM-радио, камера, слот для карточек памяти microSD и др.