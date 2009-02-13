Госгорпромнадзор запретил эксплуатацию 23 объектов

Днепропетровское территориальное управление Госгорпромнадзора запретило эксплуатацию 23 объектов региона, на которых хранились взрывоопасные вещества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе теруправления.

К административной ответственности привлечены 18 должностных лиц.

Инспекторы Госгорпромнадзора выявили нарушения во время проверки 8 жилищно-коммунальных организаций, 127 подвальных и полуподвальных помещений жилых домов. В частности, в Днепропетровске, Павлограде, Днепродзержинске выявлено хранение ацетиленовых генераторов, кислородных баллонов, пожароопасных веществ и других горючих материалов, способных привести к пожару.

На протяжении февраля-марта текущего года в Днепропетровске представители теруправления Госгорпромнадзора совместно с местными органами исполнительной власти планируют проверить беспечность хранения и использования баллонов с газом в жилых помещениях, мастерских жилищно-эксплуатационных предприятий и арендованных помещениях, в которых осуществляется хозяйственная деятельность.