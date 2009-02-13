В «Борисполь» прибыл самолет с экипажем «Фаины»

В международный аэропорт “Борисполь” прибыл самолет с освобожденным из пиратского плена экипажем судна «Фаина».

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с родными и близкими членов экипажа встретил их в аэропорту «Борисполь».

Перелет моряков был обеспечен специальным рейсом Момбаса (Кения) - Киев.

12 февраля в Момбасе экипаж «Фаины» встречала официальная делегация во главе с председателем Службы внешней разведки Николаем МАЛОМУЖЕМ и заместителем главы Секретариата Президента Андреем ГОНЧАРУКОМ, которая вылетела в Кению накануне.

Перед этим, 10 февраля в Кению отправились представители судовладельца и украинских фирм-спецэкспортеров, чтобы подготовить условия для быстрейшей замены экипажа, которая состоялась до разгрузке судна в порту, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, сухогруз "Фаина" был захвачен пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали. На момент захвата на "Фаине" находились 17 граждан Украины, трое россиян из Петербурга и один гражданин Латвии. Капитан судна - гражданин России Владимир Колобков - умер от сердечного приступа.

Сомалийские пираты 5 февраля получили 3,2 млн. дол. выкупа за судно и покинули его.