НКРC утвердила новый порядок реализации мобильников

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) утвердила новый Порядок реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств, в том числе мобильных телефонов. Об этом речь идет в решении НКРС №1339 от 05 февраля 2009 года «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств», текстом которого располагает УНИАН.

Новый порядок утвержден вместо аналогичного документа, принятого НКРС в 2007 году, которым требовалось обязательное маркирование радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств (ИУ). Новым порядком не разрешается реализация мобильных телефонов, которые авторизованно поставляются в Украину, без наличия защитного знака (наносится на телефон производителем) и регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных.

Такую обобщенную базу данных будет вести государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР). Проектом порядка, опубликованном на сайте НКРС, предусмотрено, что в каждом пункте реализации должна быть обеспечена возможность проверки при покупателе наличия в обобщенной базе данных кода ІМЕІ телефона/терминала, который приобретается.

Согласно новому порядка, оптовая и розничная реализация на территории Украины РЭС и ИУ, мобильных телефонов, в том числе через сеть комиссионной торговли и интернет-магазины (электронную торговлю), будет осуществляться на разрешительной основе, которую должен предоставлять УГЦР или его филиал по месту регистрации субъекта хозяйствования. Субъект хозяйствования имеет право осуществлять реализацию только тех типов РЭС и ИУ, которые отвечают установленным законодательством условиям их применения в Украине.

Данным решением НКРС разрешается реализация мобильных телефонов как обозначенных защитным знаком, так и не обозначенных в течение 120 дней со дня вступления в силу нового порядка. В течение 90 дней со дня вступления в силу нового порядка разрешается реализация в Украине терминалов, коды IMEI которых не внесены в обобщенную базу данных. При наличии действительного разрешения на реализацию в течение 60 календарных дней от даты вступления в силу нового порядка субъект хозяйствования может обратиться в УГЦР с заявлением о внесении кодов IMEI терминалов, которые остались в реализации после вступления в силу нового порядка, в обобщенную базу данных кодов IMEI.

Действие данного порядка будет распространяться на всех субъектов хозяйствования – юридических и физических лиц, которые осуществляют реализацию РЭС и ИУ на территории Украины.

Данный порядок реализации РЭС и ИУ отправлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Справка УНИАН. 12 июля 2007 года Минюст зарегистрировал решение НКРС № 803 «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств", который вступил в силу 23 июля 2007 года, а его действие началось 1 января 2008 года.

Согласно этому порядку, реализуемые РЭС должны были обязательно маркироваться учетными марками, представляющими собой контрольную этикетку одноразового использования с нанесенными данными контрольно-учетной информации в виде двухмерного штрих-кода, который позволяет в автоматизированном режиме идентифицировать каждую промаркировавшую единицу РЭС (кроме защитного кода, который наносится производителем на телефоны для реализации в Украине).

Министерство юстиции аннулировало государственную регистрацию данного порядка 17 августа 2008 года, исключив из Государственного реестра нормативно-правовых документов решение НКРС № 803. Минюст предпринял такие меры «в связи с остановкой Госкомпредпринимательством решений НКРС от 20 июня 2007 года №802 «Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств" и №803 «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств".