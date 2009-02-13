НКРС изучит спрос на радиочастоты

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) приняла решение изучить спрос на радиочастоты широкополосного доступа в диапазонах 5250-5300 и 5300-5350 МГц, предназначенных для внедрения новых технологий WiMAX и WiFi.

Об этом говорится в решении НКРС №1342 от 05.02.2009 года «Об изучении спроса относительно намерения и потребности получения лицензий на радиочастотный ресурс Украины в полосах радиочастот 5250 – 5300 Мгц, 5300 – 5350 Мгц», которым располагает УНИАН.

В частности, комиссией принято решение о приеме сообщений от субъектов ведения хозяйства относительно намерения и потребности получения лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины в полосах радиочастот 5250 – 5300 Мгц, 5300 – 5350 Мгц для внедрения радиотехнологии „Широкополосный радиодоступ” стандартов IEEE 802.16, IEEE 802.11a. НКРС установила, что такие сообщения принимаются с 16 февраля 2009 года до 14 марта 2009 года.

После получения результатов по изучению спроса НКРС примет решение по механизму выдачи таких лицензий. Если спрос превысит предложение, будет принято решение о проведении тендера между претендентами.

Как сообщал УНИАН, аналогичное изучение спроса НКРС провела для диапазона радиочастот, предназначенных для мобильной связи третьего поколения стандарта UMTS (в диапазоне 2000 МГц), которое завершилось 8 января 2009 года. Согласно полученным результатам НКРС было установлено, что заявленная потребность в радиочастотном ресурсе в диапазоне 2000 Мгц превышает его фактическое наличие, поэтому НКРС решила осуществлять выдачу лицензий в приведенных диапазонах на тендерных условиях.