Секретариат Кабмина направил заявление Пинзеника в ВР

Секретариат Кабинета министров зарегистрировал заявление Виктора ПИНЗЕНИКА об отставке с должности министра финансов Украины и направил его в Верховную Раду.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил руководитель Аппарата премьер-министра Михаил ЛЕВИНСКИЙ.

«Заявление зарегистрировано и передано в Верховную Раду», - сказал М.ЛЕВИНСКИЙ.

В то же время руководитель Аппарата премьера не ответил на вопрос, подготовлено ли представление главы правительства о назначении Сергея ТИГИПКО министром финансов.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля министр финансов В.ПИНЗЕНИК подал заявление о своей отставке.

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “в нынешних условиях профессиональная позиция министра финансов стала заложником политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов”.

При таких условиях, считает В.ПИНЗЕНИК, его дальнейшее пребывание в должности министра финансов не имеет смысла.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выразил мнение, что ВР должна удовлетворить заявление В.ПИНЗЕНИКА об отставке.

«Вполне очевидно, что заставлять человека, который принял решение, дальше имитировать работу, будет практически невозможно. Очевидно, такое понимание будет и в депутатском корпусе», - сказал В.ЛИТВИН.