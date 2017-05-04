Apple направит миллиард долларов на создание рабочих мест в США

Американская компания Apple инвестирует $1 млрд в создание новых рабочих мест в США. Об этом заявил глава компании Тим Кук в интервью CNBC, передает РБК.

Он сообщил, что о первом вложении объявит позже в мае. Для этих целей будет создан специальный фонд.

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"Многие люди спрашивают меня: "Неужели компания должна думать об увеличении рабочих мест?" И мой ответ - компания должна иметь ценность, поэтому что она - это коллектив. И люди должны иметь свою значимость, поэтому мой ответ компания должна [создавать места для рабочих]", - сказал Кук.

Associated Press передает, что такой шаг можно расценивать как попытку Apple противостоять критике: большинство продуктов компании производятся в Китае или в других странах, что вызывает недовольство.

CNBC, однако, отмечает, что Apple уже создала два миллиона рабочих мест в Соединенных Штатах.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай на работу американцев", который усиливает защиту определенных произведенных в США товаров и призывает к пересмотру программы виз H-1B, которая содействует работе в США высококвалифицированных иностранных специалистов, с целью реформирования этой программы.