Число долларовых миллиардеров в России снизилось

Количество долларовых миллиардеров в России за 2008 год снизилось со 101 до 49 человек, это следует из рейтинга миллиардеров, подготовленного журналом "Финанс", сообщает РИА Новости.

Издание опубликует свой рейтинг - уже шестой по счету - 16 февраля.

По данным издания, 2008 год был рекордным по числу долларовых миллиардеров РФ - 101 человек. Их количество в 2009 году упало даже ниже 2007 года (тогда их было 61 человек). Число таким магнатов, обедневших в связи с кризисом в 2009 году, оказалось ниже и 2006 года, когда их было 50 человек.

Потеряли статус долларового миллиардера такие известные бизнесмены как Александр Мамут ("Полиметалл", "Евросеть"), Рубен Варданян ("Тройка Диалог"), Сергей Полонский и Артур Кириленко ("Миракс Групп" и "Строймонтаж"), Гавриил Юшваев ("Вимм-Билль-Данн"), Максим Блажко и Дмитрий Зеленов ("Дон-строй"), Кирилл Писарев и Юрий Жуков ("ПИК"), Юрий Шефлер (Stolichnaya), Вячеслав Кантор ("Акрон"), Александр Занадворов ("Седьмой континент"), Александр Винокуров (бывший основной акционер "КИТ Финанс"), Шалва Чигиринский (Московская девелоперская компания, Sibir Energy), Александр Чигиринский ("Снегири").

Значительно обеднела и десятка крупнейших долларовых миллионеров России. Суммарное состояние 10 богатейших людей России из-за разразившегося в мире финансового кризиса уменьшилось за год на 66% - до 75,9 миллиарда долларов.

При этом, в 2008 году, минимальным размером капитала в десятке было 15 миллиардов долларов, в 2009 году - 4,5 миллиарда.

В 2009 году в рейтинг вошли более 400 предпринимателей, состояние которых составляет, как минимум, 2 миллиарда рублей (около 70 миллионов долларов).

Имя лидера рейтинга миллиардеров будет названо утром в понедельник, 16 февраля. В 2008 году первое место уверенно занимал Олег Дерипаска с показателем в 40 миллиарда долларов.