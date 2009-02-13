На будущей неделе ВР рассмотрит кадровые изменения в Кабмине

На будущей неделе в Верховной Раде Украины будут рассматриваться кадровые изменения в правительстве.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Александр ТРЕТЬЯКОВ.

Он отметил, что сначала на заседании политсовета фракции НУ-НС, куда входят руководители всех партий блока, а затем на заседании фракции будут рассматриваться кандидатуры от НУ-НС на должности в правительстве.

“Все будет сделано публично, все кандидатуры будут представлены, и фракция будет принимать решение путем голосования”, - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

Комментируя заявление Виктора ПИНЗЕНИКА об отставке с должности министра финансов Украины, А.ТРЕТЬЯКОВ отметил, что в нынешней ситуации “бросаться такими амбициями” и уходить в отставку с должности в правительстве – «это не очень взрослый шаг по отношению и к фракции БЮТ», по квоте которой он был назначен.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, выступая в парламенте с отчетом, заявила о намерении осуществить кадровые ротации, если депутатский корпус не поддержит резолюцию о недоверии правительству.

Еще раньше в интервью УНИАН премьер-министр заявляла, что правительство пока еще не проводило консультаций о возможных кадровых изменениях в составе правительства, поскольку ожидает от своих партнеров по коалиции – фракции НУ-НС – предложений о замене министров, работающих в Кабинете Министров по квоте фракции НУ-НС.