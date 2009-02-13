Главное 13 февраля (день)

Анекдот в тему:

Мужик едет в автобусе на работу. Стоит, хмурый такой, и думает: "Жизнь - дерьмо, жена - стерва, люди - корыстные сволочи..."

Сзади стоит ангел с блокнотом и записывает: "Жизнь дерьмо, жена стерва, люди сволочи... Как странно, опять то же самое. Ну что ж, все равно: раз заказывает, то надо исполнять".

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Хроника дня.

Fitch снизил рейтинг Украины

Fitch снизил кредитные рейтинги Украины в четверг, и заявил что в стране увеличиваются риски банковского и валютного кризисов, особенно в случае, если ей не удастся выполнить условия кредитного соглашения с МВФ. Об этом сообщает агенство Reuters.

Рейтинговое агенство также снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и местной валюте до уровня В с В+. Прогноз по рейтингам негативный.

«Политический консенсус, который нужен Украине чтобы соотвествовать условиям программы МВФ, очень хрупкий, в то время как глобальные и местные условия продолжают ухудшаться с октября 2008 года», заявил аналитик Fitch Ендрю Колкухун

Fitch в то же время подтвердил краткосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне В.

Fitch допускает, что второй транш кредита stand by Международного валютного фонда Украина получит с задержкой.

В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Как сообщалось, в середине октября 2008 года Fitch понизил рейтинг Украины с ВВ- до В+.

Снижение рейтинга Украины уже было учтено рынком

Снижение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings кредитного рейтинга Украины не стало для инвесторов неожиданностью, поскольку уже было учтено ими при оценке сегодняшней экономической ситуации в стране.

Об этом сообщил УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Александр КЛИМЧУК.

По словам аналитика, сегодня на ожиданиях роста рисков в связи с дальнейшим ухудшением экономической ситуации в стране доходность украинских еврооблигаций выросла до рекордного уровня.

В целом А.КЛИМЧУК назвал объективной оценку Fitch ситуации в Украине, добавив, что инвесторы оценивают ситуацию даже более пессимистично.

По словам аналитика, развитие ситуации в дальнейшем будет зависеть от того, удастся ли Украине получить второй транш Международного валютного фонда, а также договориться о предоставлении кредитов правительствами других стран.

А.КЛИМЧУК также считает, что решение Fitch может оказать только кратковременное влияние на курс гривни, намного большее влияние на него будет оказывать дальнейшая экономическая ситуация в стране.

МВФ призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту

Международный валютный фонд (МВФ), учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призывает Украину к жесткому кризисному менеджменту. Как сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на АР, об этом заявил в Вашингтоне представитель МВФ Девид ГОУЛИ.

Он также отметил, что «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Эксперты Международного валютного фонда вскоре опять посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ, однако точная дата визита пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

Fitch: Украина получит второй транш МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что Украина хоть и с задержкой, но все же получит второй транш кредита Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

«Существует мнение, что степень управления валютным курсом со стороны НБУ идет в разрез с программой, в то время как бюджет на 2009 г. предусматривает дефицит в размере 3% ВВП. Тем не менее, Fitch по-прежнему ожидает, что следующий транш в размере 1,9 млрд. долл. будет предоставлен, хотя возможно с задержкой» - говорится в сообщении.

Рейтинговое агентство отмечает, что МВФ предупреждает о сохраняющихся высоких рисках для успешной реализации программы Украины, привязывая финансирование от фонда на сумму 16,4 млрд. долл. к проведению более жесткой политики, включая более высокую степень свободы валютного курса и ужесточение налогово-бюджетной политики в сторону обеспечения баланса.

Fitch обеспокоено тем, что программа подвержена риску ввиду сложностей с достижением необходимого консенсуса по проводимой политике в непростой политической обстановке. «Даже если реализация программы продолжится, дальнейшее ухудшение перспектив мировой экономики, наблюдающееся с октября 2008 г., усилит трудности, стоящие перед Украиной. Fitch ожидает сокращение экономики страны на 4,5% в 2009 г., что осложнит ужесточение налогово-бюджетной политики» - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля МВФ распространил сообщение со ссылкой на главу миссии МВФ Джейлу ПАЗАРБАЗИОЛУ (миссия МВФ работала в Украине с 21 января по 6 февраля т.г.), в котором указывалось, что МВФ намерен в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу предоставления второго транша кредита.

Экипаж "Фаина" вернулся домой

Экипаж сухогруза «Фаина» сегодня утром прибыл самолетом из Кении в международный аэропорт “Борисполь”.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с родными и близкими членов экипажа встретил их в аэропорту «Борисполь».

Перелет моряков был обеспечен специальным рейсом Момбаса (Кения) - Киев.

12 февраля в Момбасе экипаж «Фаины» встречала официальная делегация во главе с председателем Службы внешней разведки Николаем МАЛОМУЖЕМ и заместителем главы Секретариата Президента Андреем ГОНЧАРУКОМ, которая вылетела в Кению накануне.

На самолете прибыли 20 членов экипажа - 17 украинцев, двое россиян и один гражданин Латвии. Тело умершего капитана судна россиянина Владимира Колобкова осталось пока в Кении для проведения паталогоанатомической экспертизы.

Сухогруз "Фаина" был захвачен пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали.

Сомалийские пираты 5 февраля получили 3,2 млн. дол. выкупа за судно и покинули его.

Япония подготовила для Украины почти 400 инвестпроектов Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Япония подготовила для Украины почти 400 инвестиционных проектов на общую сумму 16 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время встречи с представителями деловых кругов Японии.

«Это 29 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 6 млрд. долларов и, кроме того, проекты по «зеленым» инвестициям, которых на сегодняшний день, по нашим данным, 358 таких проектов на общую сумму до 10 млрд. долларов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство Украины готово сопровождать каждый из этих проектов для их эффективной реализации.

По ее словам, Украина в инвестиционной сфере выделила восемь основных приоритетов, в частности, в сфере энергосбережения.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, реализация энергосберегающих инвестиционных проектов позволит реформировать национальную экономику страны.

«Для Японии Украина может стать базовой страной для осуществления инвестиций во всем нашем регионе, потому что в Украине все-таки хоть и тяжело, с такими сложными политическими событиями, успешно развивается демократия. У нас устанавливаются, в отличие от многих других стран, прозрачные отношения в системе инвестиций», - считает премьер-министр Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что Украина заинтересована в участии японского капитала в приватизации теплоэлектростанций и создании совместных предприятий в отрасли теплогенерации. Кроме того, по ее словам, правительство готово содействовать реализации проектов по использованию солнечной и ветровой энергии.

«Вы не думайте, что я отношусь к наивным премьер-министрам и не знаю, что в Украине бюрократия настолько мощная, что иногда для реализации инвестиционных проектов в Украине необходимо полжизни потратить. Я хочу изменить те подходы, которые мне не нравятся, и изменить так, чтобы вы почувствовали, что для вас все пути открыты», - сказала она.

НКРC утвердила новый порядок реализации мобильников

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) утвердила новый порядок реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств, в том числе мобильных телефонов. Об єтом говорится в решении НКРС от 5 февраля , текстом которого располагает УНИАН.

Новый порядок утвержден вместо аналогичного документа, принятого НКРС в 2007 году, которым требовалось обязательное маркирование радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств (ИУ).

Новым порядком не разрешается реализация мобильных телефонов, которые авторизованно поставляются в Украину, без наличия защитного знака (наносится на телефон производителем) и регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных.

Такую обобщенную базу данных будет вести государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР).

Проектом предусмотрено, что в каждом пункте реализации мобильных телефонов должна быть обеспечена возможность проверки при покупателе наличия в обобщенной базе данных кода ІМЕІ телефона/терминала, который приобретается.

Порядок реализации РЭС и ИУ отправлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.