Эксперт: СНБО превращается в орган “госинквизиции”

Совет национальной безопасности и обороны Украины все меньше занимается вопросами защиты национальных интересов, а его заседания чаще напоминают площадку для сведения политических счетов и свидетельствуют о превращении этого органа в “государственную инквизицию”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил президент Аналитического центра "Открытая политика" Игорь ЖДАНОВ, подводя итоги уходящей политической недели.

“К сожалению, Совет национальной безопасности и обороны Украины превращается в площадку сведения политических счетов, в площадку политических разборок... некую “государственную инквизицию”, - сказал И.ЖДАНОВ.

Он обратил внимание, что СНБО не собиралась ни в конце декабря прошлого года, ни в начале января т.г., когда заострялась ситуация с поставками природного газа и нужно было принять единую государственную позицию и немедленно отреагировать на угрозу национальным интересам.

Вместо этого, подчеркнул эксперт, заседание состоялось уже через месяц после того, как закончился газовый конфликт. “И ничем другим, кроме политиканства, это объяснить невозможно”, - убежден он.

По мнению И.ЖДАНОВА, такое отношение Президента Виктора ЮЩЕНКО к работе такого уважаемого конституционного органа как СНБО свидетельствует о том, что “Президент просто не дорос до собственной должности главы государства”.

Еще более жесткую оценку последнему заседанию Совета нацбезопасности и обороны дал директор политических программ Центра политического консалтинга Олег ПРОЦЕНКО, который назвал его “очередным шагом к политическому дефолту Украины”.

По словам эксперта, главный вывод, который он сделал после заседания СНБО 10 февраля: “У Президента появилась новая лексика”.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля под председательством Президента состоялось заседание СНБО по неотложным мерам обеспечения энергетической безопасности Украины, во время которого В.ЮЩЕНКО подверг жесткой критике достигнутые правительством договоренности и подписанные с Россией контракты о поставках и транзите газа.