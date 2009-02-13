«ДнепроАЗОТ» запускает цеха синтеза аммиака и карбамида

На ОАО «ДнепроАЗОТ» (Днепродзержинск) после вынужденной остановки сегодня начат пуск цехов синтеза аммиака мощностью 1,6 тыс. тонн в сутки и карбамида общей мощностью 2 тыс. тонн в сутки.

Об этом УНИАН сообщили в информационной службе предприятия.

Пусковые работы планируется завершить через трое суток, первые тонны продукции предполагается получить 16 февраля.

Пуск производства в цехах синтеза аммиака и карбамида стал возможен благодаря положительной конъюнктуре на рынке минеральных удобрений.

«ДнепроАЗОТ» приостановил производство 8 января 2009 года из-за экономического кризиса и подорожания природного газа.

Справка УНИАН. «ОАО «ДнепроАЗОТ» (г.Днепродзержинск) входит в пятерку ведущих химических предприятий Украины.

Выпускает продукцию с 1938 г. Спектр продукции – аммиак, карбамид, продукты хлорной группы.

Предприятие ежемесячно потребляет около 60 млн. кубометров природного газа.