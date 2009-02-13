Молочная отрасль нуждается в создании профильного госоргана - эксперт

Молочная отрасль нуждается в создании профильного государственного органа, который бы занялся заключеним договоров, введением квот и снижением пошлин на украинские товары, считает директор консалтингового агентства ААА Сергей НАЛИВКА.Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

По мнению эксперта, сохранение субсидирования производителей молока – необходимое, но недостаточное условие для будущего отрасли. «Для поддержки молочной промышленности необходимо провести серьезную работу, найти гарантированные рынки сбыта, помогать экспортерам, стимулировать спрос», - отмечает С.НАЛИВКА. В частности, для защиты отечественных производителей молока он предлагает создать соответствующий государственный орган, на который возложить обязательства по заключению договоров, по введению квот и снижению пошлин на украинские товары. Кроме этого, эксперт уверен в необходимости предоставления украинским производителям гарантированного доступа на внешние рынки на четко оговоренных и зафиксированных условиях. «Проще говоря, правительство должно занимать более активную позицию», - подчеркнул С.НАЛИВКА. Эксперт напомнил, что сейчас между Украиной и Евросоюзом не существует четких соглашений - ни по молочной продукции, ни по зерновым культурам. «Украинские товары продвигают сами производители, как могут, без помощи со стороны государства. Честь им и хвала, что, несмотря на трудности, они продолжают это делать», - отмечает С.НАЛИВКА.

Эксперт напомнил, что 4 февраля 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса». Этот закон содержит норму, продолжающую действие льготы по НДС для домохозяйств-производителей молока. По словам С.НАЛИВКИ, льготы не действуют уже 43 дня, а большинство украинских компаний переработчиков молока, в ожидании восстановления льгот, продолжают субсидирование закупочной цены за счет собственных средств.

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По информации распространенной в СМИ, в январе 2009 года Европейский Союз ввиду резкого падения цен на молоко в странах ЕС возобновил выплату дотации на экспорт масла, сыра, а также цельного и обезжиренного сухого молока. Подробно о новостях в отрасли производства молока читайте здесь http://moloka.net.ua/ .