ГЛАВНОЕ на 13 февраля (вечер)

Анекдот в тему: Директор подчиненным:

- Вот вы все жалуетесь на кризис, на ухудшение жизни из-за

экономического положения. А, между прочим, у вас зарплата в этом году выше на 75%!

- Простите, выше чем в каком году?

- Чем в следующем…

* * *

Основная новость второй половины сегодняшнего дня касается кадровой политики. Президент Украины обратился с представлением в Конституционный Суд с просьбой растолковать конституционный механизм замены отдельных членов правительства.

Как отметила заместитель главы Секретариата Президента - Представитель Президента в КС Марина СТАВНИЙЧУКК, 16 декабря 2008 года в парламенте было объявлено о создании коалиции. По конституционной процедуре, после этого коалиция должна была предложить кандидатуру премьера и членов правительства. Однако, по ее словам, этого не произошло. Вместо этого, сегодня, спустя два месяца, возник вопрос о замене отдельных членов правительства. Таким образом, после формирования новой коалиции в декабре прошлого года, а также в связи с сегодняшними намерениями ротации отдельных министров возникает необходимость разъяснения Конституционным Судом механизма такой ротации.

В продолжение кадровой темы. По мнению украинских банкиров, в случае отставки министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА этот пост может занять экс-министр финансов Игорь ЮШКО, экс-глава Национального банка Сергей ТИГИПКО или экс-министр финансов Игорь МИТЮКОВ.

Такое мнение УНИАН высказали опрошенные топ-менеджеры украинских банков.

В частности, один из них отметил, что при условии, если человек, который возглавит Минфин, будет иметь финансовое образование и опыт, то, возможно, он будет совмещать должности министра финансов и вице-премьер-министра.

12 февраля В.ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины. 13 февраля, секретариат Кабинета министров зарегистрировал заявление В.ПИНЗЕНИКА об отставке и направил его в Верховную Раду, где он также официально оформлен.

Окружной административный суд Киева сегодня принял решение отказать в удовлетворение иска Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО к Верховной Раде о признании незаконным освобождение ее от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Комментируя это решение окружного суда, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ее адвокаты выразили убеждение, что позиция судов высших инстанций будет в корне другой. Они рассчитывают на положительное решение, что, по их словам, будет «основываться исключительно на требованиях закона».

26 декабря 2008 года Верховная Рада освободила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ. После этого В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО обратилась в Окружной админсуд Киев с иском, в котором просила признать незаконным это решение ВР.

Новость в банковском секторе. По пессимистическому прогнозу, доля проблемных активов в украинских банках может достичь 35-50%. Об этом говорится в сообщении Standard & Poor`s (S&P).

S&P отмечает быстрый рост проблемных и «плохих» ссуд, как на корпоративном, так и на розничном направлениях кредитования. По оценкам рейтингового агентства, доля ссуд с признаками проблемности (в том числе реструктурированных) в совокупном объеме ссуд, выданных украинскими банками, быстро приближается к отметке 20% и собирается ее перешагнуть.

«Согласно самому пессимистическому сценарию, составленному нами для Украины, доля валовых проблемных активов (ВПА) может достичь 35-50%. Ухудшение качества активов связано с общим экономическим шоком, переживаемым Украиной, как экспортером сырья (упали как объемы вывозимых товаров, так и цены на них), невозможностью получения кредитов на рефинансирование в корпоративном секторе и тем, что более 50% совокупного кредитного портфеля украинских банков составляют валютные ссуды», - сообщает S&P.

В своем сообщении рейтинговое агентство подчеркивает, что в ситуации, когда курс гривни упал более чем на 60% по сравнению с пиковым уровнем, отмечавшимся в первом полугодии 2008 г., частные лица и компании Украины испытывают большие трудности, выплачивая взятые валютные кредиты. «Мы ожидаем, что трудности с привлечением депозитов и размещением долговых инструментов будут продолжать ограничивать возможности рефинансирования. Это особенно касается банков, имеющих крупные иностранные долговые обязательства, подлежащие погашению в 2009 г.», - говорят в S&P.

Финансовые новости. По предварительным данным НБУ, суммарная прибыль украинских банков по итогам января 2009 года составила 2,5 млрд. гривень, что почти в 2 раза больше, чем в январе 2008 года (1,3 млрд. гривень).

Доходы украинских банков в прошлом месяце составили 12,5 млрд. грн., в т.ч. процентные доходы – 10,5 млрд. грн. (или 84,4% от общих доходов), комиссионные доходы – 1,2 млрд. грн. (или 9,4%).

Расходы банков в январе т.г. составили 10 млрд. грн., в т.ч. процентные расходы – 6,1 млрд. грн. (или 60,8% от общих расходов), комиссионные расходы – 0,1 млрд. грн. (или 1,4%).

При этом Нацбанк отказался от практики предоставления развернутой информации о структуре доходов и расходов банков, как это практиковалось ранее.

Обязательства банков за январь т.г. сократились на 3,3% и по состоянию на 1 февраля 2009 года составляли 779,1 млрд. грн. Таковы предварительные результаты работы коммерческих банков обнародованы на сайте Национального банка Украины.

В структуре обязательств средства физических лиц составляют 205,1 млрд. грн., средства субъектов хозяйствования - 134,1 млрд. грн. Срочные средства населения составляют 167,7 млрд. грн., или 81,7% от общей суммы средств населения, а средства по требованию - 37,5 млрд. грн., или 18,3%. Активы банков в январе сократились на 2,4% и на 1 февраля 2009 года составили 905,8 млрд. грн. Общие активы на начало февраля были на уровне 954,1 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции - 81,3%.

Собственный капитал украинских банков за январь 2009 года (по предварительным данным) увеличился на 4,3% и на 1 февраля составил 126,7 млрд. грн. По данным Нацбанка, в структуре собственного капитала оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 69%; дивиденды, направленные на увеличение уставного капитала, - 0,4%; эмиссионные разницы - 4,8%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 8,0%; результаты прошлых лет - 1,2%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, - 5,8%; результаты текущего года - 2,0%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 8,8%. В НБУ не уточняют, за счет чего произошел рост собственного капитала коммерческих банков, как это практиковалось ранее.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 10 февраля 2009 года зарегистрировала пять выпусков облигаций Государственного ипотечного учреждения общей номинальной стоимостью 1 млрд. грн. (номинал одной облигации – 100 тыс. грн.). Ценные бумаги имеют дополнительное обеспечение в форме безотзывной государственной гарантии, которая предоставлена согласно статье 13 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год».

Все привлеченные средства будут направлены на рефинансирование ипотечных кредитов, которые предоставляются банками - партнерами в соответствии со Стандартами ГИУ с целью удешевления кредитов для населения, увеличения доли кредитов, выданных в национальной валюте, и решения проблемы доступного жилья.

Хроника валютного рынка. Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8300/7,9500 грн., к 11:00 цены выросли до 7,9000/8,0000 грн. К закрытию ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0800/8,1500 грн./долл.

В 14:30 Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения 7,7900.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2265/0,2305 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2280/0,2320 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2340/0,2370 грн. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,4560 (-0,2242).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2912/13, а к 15:30 упали до 1,2867/68. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,1070/10,2680, к 11:00 цены ушли вверх - 10,2095/10,3445. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,3945/10,4905.

Новость в энергетическом секторе. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила представителям крупнейших японских корпораций рассмотреть возможность строительства в Украине ветряных электростанций. «(Мы) готовы дать возможность строить ветряные электростанции или на морской площади, или на побережье», - сказала она.

Кроме того, по поводу использования солнечной энергии, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина «полностью открыта» в этом вопросе и готова стать «хорошим партнером» по реализации совместных проектов в этой области.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Киеве провела встречу с представителями шести японских корпораци1: «Sumitomo», «Marubeni», «Mitsubishi», «Itichu», «Sojits», «Mitsui».

Новость от химпрома. ОАО «ДнепроАЗОТ» (Днепродзержинск) после вынужденной остановки сегодня начал запуск цехов синтеза аммиака мощностью 1,6 тыс. тонн в сутки и карбамида общей мощностью 2 тыс. тонн в сутки. Пусковые работы планируется завершить через трое суток, первые тонны продукции предполагается получить 16 февраля. Пуск производства в цехах синтеза аммиака и карбамида стал возможен благодаря положительной конъюнктуре на рынке минеральных удобрений. «ДнепроАЗОТ» приостановил производство 8 января 2009 года из-за экономического кризиса и подорожания природного газа.

«ОАО «ДнепроАЗОТ» (г.Днепродзержинск) входит в пятерку ведущих химических предприятий Украины. Выпускает продукцию с 1938 г. Спектр продукции – аммиак, карбамид, продукты хлорной группы. Предприятие ежемесячно потребляет около 60 млн. кубометров природного газа.

Новость в сфере АПК. Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО предложила представителям крупнейших японских корпораций рассмотреть возможность выращивания в Украине экологически чистой сельскохозяйственной продукции с тем, чтобы затем ее можно было экспортировать в Японию и другие страны мира.

Напомним, премьер-министр Украины сегодня в Киеве проводит встречу с представителями шести японских компаний: «Sumitomo», «Marubeni», «Mitsubishi», «Itichu», «Sojits», «Mitsui».

«Мы знаем, что Япония импортирует более 60% аграрной продукции, продуктов питания. Я думаю, что Украина, учитывая природные и климатические условия, может стать страной, которая дала бы Японии ответ на многие вопросы, связанные с импортом сельскохозяйственной продукции, продуктов питания», - заявила в ходе встречи Ю.ТИМОШЕНКО.

Новость в транспортном секторе. ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» в 2008 году увеличило чистый убыток в 50 раз – с 139 тыс. грн. до 6 млн. 972 тыс. грн. Доход компании за отчетный период снизился с 981 до 131 тыс. грн. – в 7 раз, чистый доход снизился в 7,5 раза – с 817 до 109 тыс. грн.

ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» в 2007 году увеличило чистый убыток в 5 раз – с 26,6 до 139 тыс. грн., чистый доход компании снизился в 1,6 раза – с 1325,8 тыс. грн. до 817,4 тыс. грн.

Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» основана в 1998 году на базе Киевского авиапредприятия ГАК "Авиалинии Украины". С 2001 года авиакомпания полетов не выполняет. Кредиторская задолженность авиакомпании не дает возможность выделить средства на восстановление парка самолетов. 100% акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" принадлежат Фонду госимущества Украины.

С 1999 г. было предпринято несколько попыток выставить на торги контрольный пакет акций авиакомпании, но не нашлось ни одного покупателя.

(УНИАН)