Яценюк не претендует на должности в нынешнем правительстве

Бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК заверяет, что не претендует ни на одну из должностей в нынешнем составе правительства.

Об этом он заявил во время эфира на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

«Да нет, там заняты должности», - сказал, шутя, А.ЯЦЕНЮК, комментируя заявление, что его называют среди претендентов на одну из министерских должностей.

По его словам, такие разговоры являются не очень серьезными. «Я думаю, что должны нести ответственность те, кто сегодня сформировал коалицию с действующим правительством», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

При этом, сказал А.ЯЦЕНЮК, свою личную ответственность за ситуацию в Украине он и в дальнейшем будет нести.