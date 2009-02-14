Курс НБУ на 16 февраля 2009 г

Официальный курс НБУ на 16.02.09100 USD США – 770.0000 (13 февраля – 770.0000) 100 EUR – 987.3710 (13 февраля – 988.1410) 10 RUR – 2.2282 (13 февраля – 2.2126)Учетные курсы банковских металлов на 16.02.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-72322.25(13 февраля–72688.00) 961 XAG 10 Серебро-1029.49(13 февраля–1027.18) 962 XPT 10 Платина-81851.00(13 февраля–83468.00) 964XPD10Палладий-16555.00(13 февраля–16632.00)

Курс валют

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