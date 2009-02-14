Политические взгляды Партии регионов и Ющенко во многом не совпадают

Политические взгляды Партии регионов и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на развитие страны во многом не совпадают, заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в эфире программы «Шустер live» на телеканале «Украина» в пятницу вечером.

По его словам, в частности, Партия регионов не поддерживает предложение В.ЮЩЕНКО об объявлении 29 января Днем памяти Героев Крут вместо традиционного праздника Дня защитника Отчизны, который отмечается 23 февраля.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что такие предложения не поддержат ни воины-афганцы, ни участники Великой Отечественной войны, ни «многие настоящие мужчины». Он подчеркнул, что «эту дату изменять ни в коем случае нельзя».

По словам лидера Партии регионов, «это пример того, что мы с Виктором ЮЩЕНКО по многим политическим вопросам не сходимся во мнении».

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, в 2006 году он предложил В.ЮЩЕНКО «отложить вопросы, которые разъединяют Украину», а в ответ услышал призывы к немедленному вступлению в НАТО.

По его словам, проблема - в расхождении «политических взглядов на развитие нашего государства».