Главное на 14 февраля

Хроника дня

Fitch Ratings 13 февраля понизило на один уровень долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») девяти украинских банков: Банка Форум, ПРАВЭКС-БАНКА, ПроКредит Банка (Украина), Сведбанка (Украина), УкрСиббанка, Укрсоцбанка, ОАО ВТБ Банк (Украина), Ощадбанка и Укрэксимбанка. По рейтингам сохранен «Негативный» прогноз, говорится в сообщении пресс-службы Fitch.

Данные рейтинговые действия последовали за понижением долгосрочных РДЭ Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B+» до «B».

Понижение долгосрочных РДЭ Банка Форум, ПРАВЭКС-БАНКА, ПроКредит Банка (Украина), Сведбанка (Украина), УкрСиббанка, Укрсоцбанка и ОАО ВТБ Банк (Украина) отражает понижение странового потолка Украины с уровня «B+» до «B». Страновой потолок Украины отражает трансфертный риск и риск конвертации и ограничивает степень, в которой поддержка со стороны акционеров этих банков может учитываться в их долгосрочных РДЭ в иностранной валюте. Долгосрочные РДЭ банков в национальной валюте также учитывают страновые риски Украины. Индивидуальные рейтинги ПРАВЭКС-БАНКА, ПроКредит Банка (Украина), УкрСиббанка, Укрсоцбанка и ОАО ВТБ Банк (Украина) также будут рассмотрены агентством в ближайшее время.

Понижение рейтингов Ощадбанка и Укрэксимбанка отражают уменьшение способности государства предоставить поддержку в случае необходимости, о чем свидетельствует понижение долгосрочных РДЭ Украины. РДЭ Ощадбанка и Укрэксимбанка принимают во внимание мнение Fitch о высокой готовности украинских властей предоставить поддержку этим банкам в случае необходимости, но способность предоставить такую поддержку ослабла. Ощадбанк и Укрэксимбанк находятся в 100%-процентной собственности государства (в лице Кабинета Министров Украины).

По данным Fitch, долгосрочный РДЭ Приватбанка в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз «Негативный». В сообщении указывается, что пересмотр уровня поддержки долгосрочного РДЭ ПриватБанка с уровня «B-» (B минус) на «нет уровня поддержки» отражает снижение способности государства предоставить поддержку банку в случае необходимости.

Пятница 13 февраля ознаменовалась в США крахом очередных четырех банков, доведя общее число лопнувших с начала нынешнего года банков до 13-ти.

Как сообщает РИА «Новости», по данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов, в пятницу по финансовым показателям прекратили существование Sherman County Bank в штате Небраска, Riverside Bank of the Gulf Coast во Флориде, Corn Belt Bank and Trust Company в Иллинойсе и Pinnacle Bank в штате Орегон.

Размер страхования депозитов обойдется Федеральной корпорации в сумму 341,6 млн. долларов. Аналитики встревожены темпами банкротств финансовых учреждений в США. Если даже еженедельно будет закрываться по одному банку, то численность лопнувших по итогам нынешнего года вдвое превысит печальный показатель 2008 года, когда прекратили существование 25 банков.

Сенат США проголосовал за принятие предложенного Обамой пакета мер по стимуляции экономики страны, который обойдется государству в 787 млрд. долларов, сообщает Би-би-си.

Незадолго до этого его одобрила нижняя Палата представителей, таким образом, теперь для вступления плана в законную силу необходима только подпись президента.

Среди мер, предусмотренных Обамой для помощи экономике страны - налоговые послабления для физических лиц и компаний, значительные вложения в инфраструктуру, систему здравоохранения США и помощь властям нуждающихся в финансовой поддержке штатов.

Предполагается, что в рамках плана Обамы пожилые американцы получат от государства поддержку в размере 250 долларов.

Как обещает Обама, результатом реализации его плана станет сохранение или создание 3,5 млн. рабочих мест. Однако, как утверждают республиканцы, такой исход маловероятен, так как, по их мнению, план предусматривает недостаточное снижение налогов, а слишком много денег в рамках плана буду тратиться необдуманно.

В итоговой версии пакета мер около 500 миллиардов предполагается потратить на социальные программы, в том числе систему страхования малоимущих.

Как заявили в Белом доме, план начнет реализовываться примерно через месяц.

"Большая семерка" индустриально развитых стран сделает все возможное, чтобы справиться с рецессией в экономике, при этом избежав протекционизма и сохраняя верность принципам свободной торговли, говорится в проекте совместного коммюнике, подготовленного в ходе проведенных в Риме переговоров.

Как сообщает Reuters, саммит министров финансов и президентов центробанков "Большой семерки" состоялся в итальянской столице 13-14 февраля.

Составители коммюнике постарались развеять страх перед тем, что в попытке сохранить рабочие места и оградить национальные экономики правительства индустриально развитых стран могут забыть о верности международным обязательствам и постараться избежать конкуренции.

В проекте коммюнике "Большой семерки" говорится, что стабилизация экономики и финансовых рынков в настоящее время является приоритетной задачей, которая требует коллективного подхода и координации усилий разных стран.

"Мы продолжим совместную работу, избегая нежелательных перекосов и диспропорций", - уточняется в проекте.

На саммите, который начал работу в пятницу, Германия выступила единым фронтом с Великобританией, предупредив о рисках протекционизма и призвав не допустить повторения ситуации, наблюдавшейся во времена Великой Депрессии 1930-х годов.

Подобные заявления лишь подчеркивают нарастающую тревогу по поводу расхождения между провозглашаемыми принципами свободной торговли и реально проводимой политикой. В качестве примера последней можно привести принятие положения "Покупай американское" при обсуждении плана стимулирования экономики США в Конгрессе или решение французских и итальянских властей оказать помощь национальному автопрому.

Глава британского минфина Дарлинг сообщил, что обсудил положение "Покупай американское" с новым главой американского Казначейства Тимоти Гейтнером.

"Думаю, что США прекрасно осознают свои обязательства перед миром", - сказал Дарлинг корреспонденту Рейтер.

Самому Дарлингу пришлось выслушать замечания европейских коллег, недовольных снижением курса британского фунта стерлинга, которое, по их мнению, укрепляет позиции британских фирм на экспортных рынках за счет соседей по ЕС.

Международный валютный фонд получил кредит у Японии на сумму 100 млрд долл., сообщается в распространенном Фондом заявлении. Данный заем предназначен для "временного пополнения финансовых ресурсов стран-членов МВФ", сообщает РБК.

Указанная сумма составляет около 31% от общего объема квот членов МВФ. До получения займа Фонд имел свободные ресурсы в объеме около 143 млрд. долл. Еще около 51 млрд долл. он может привлечь посредством своих обычных программ заимствований.

Соглашение о выделении кредита было подписано 13 февраля с.г. в Риме директором-распорядителем МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ и министром финансов Японии Сиоити Накагава. После подписания Д.СТРОСС-КАН заявил: "Мы глубоко благодарны японскому правительству за его поддержку. Этот заем - крупнейшая дополнительная поддержка Фонда, полученная от одной страны-члена за всю его историю".

Также Д.СТРОСС-КАН выразил надежду на то, что другие члены МВФ присоединятся к Японии в поддержке деятельности Фонда.

МФВ планирует использовать полученные средства для предоставления кредитов странам-членам Фонда, наиболее пострадавшим в результате финансово-экономического кризиса.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выражает озабоченность сокращением посевов озимой пшеницы в Украине и России, а также прогнозирует сокращение мирового производства зерновых в 2009-2010 годах.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, в докладе экспертов ФАО такие прогнозы обосновываются неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов и сокращением посевов.

По данным ФАО, в нынешнем аграрном году производство зерновых увеличится на 6,6% и достигнет 2,27 млрд. тонн. При этом урожай зерна значительно превысит его потребление. Запасы зерновых составят 496 млн. тонн. Тем самым мировые запасы достигнут самого высокого уровня с 2002 года.

В докладе обращается внимание на сокращение посевов озимой пшеницы в Европе и США, по сравнению с прошлым годом, несмотря на благоприятные погодные условия в этих странах. При этом в Европе большая часть этого сокращения приходится на страны СНГ. Эксперты ФАО усматривают причину в сокращении стоимости сельскохозяйственной продукции на мировых рынках при одновременном сохранении высоких затрат на ее производство.

«В Российской Федерации и Украине, несмотря на благоприятные условия в ходе осенней посевной, производители ответили на перспективы сокращения цен и высокие производственные затраты сокращением посевов», - подчеркивает ФАО.

В ООН также обращают внимание, что на сегодняшний день 32 страны нуждаются в срочной международной помощи в деле обеспечения населения продовольствием.

Стокгольмский коммерческий арбитраж отказал представителям компании Vanco Prickerchenska Ltd (подразделение Vanco International, дочерней компании Vanco Energy, США) в издании отдельного приказа о запрещении правительству Украины использовать Прикерченский участок шельфа Черного моря до рассмотрения дела по сути. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Украины Евгений Корнийчук.

"11 февраля 2009 г. по этому поводу проведено первое арбитражное слушание по делу. Сегодня же мы получили решение, согласно которому представителям Vanco Prickerchenska Ltd отказано в вынесении упомянутого приказа", - сказал первый замминистра. По его словам, "трибунал подтвердил, что юрисдикционные суверенитеты государства Украины остаются неограниченными".

Е.Корнийчук пояснил, что Арбитражный трибунал получил заверения премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в том, что государство не собирается использовать этот участок для поиска, разработки или добычи углеводородов до вынесения окончательного решения по делу.

Официальный курс НБУ на 16 февраля:

100 USD США – 770.0000 (13 февраля – 770.0000)

100 EUR – 987.3710 (13 февраля – 988.1410)

10 RUR – 2.2282 (13 февраля – 2.2126)

(УНИАН)