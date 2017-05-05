В России разработали стратегию сокращения числа пенсионеров‍

Экс-глава Минфина РФ, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента страны Владимира Путина стратегию, которая предлагает сократить число пенсионеров, пишет газета "Ведомости".

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Авторы этого предложения посчитали, что в результате принятия и введения такой меры число пенсионеров сократится на 9%, до 38,52 миллиона человек.

Еще одной мерой по выводу пенсионной системы РФ из кризиса предлагается ужесточение условий для получения пенсий: необходимо повысить минимальный стаж для начисления страховой пенсии до 20 лет, тогда как сейчас происходит постепенное повышение до 15 лет к 2024 году. Минимальное число пенсионных баллов - еще одного показателя для начисления пенсий - также необходимо повысить, считает Кудрин. Сейчас запланировано повышение до 30 баллов к 2025 году, ЦСР хочет повышения этого показателя до 52 баллов.

Что касается социальной пенсии, которую получают те, кто не смог заработать на страховую (сейчас она начисляется при достижении возраста в 60 лет у женщин и 65 у мужчин), то ее предложено назначать в возрасте 68 лет.

Еще одна инициатива - ужесточение условий для получения досрочных пенсий врачам и учителям: минимальный стаж будет повышен до 35 лет.