Баланс недели: рост доходов госказны, отпуск Гонтаревой и финансовая поддержка США

Под занавес сокращенной праздниками первой недели мая в Украину пришла хорошая знаковая новость из-за океана. Курс властей самой влиятельной страны мира – США на поддержку Украины после смены хозяина Белого дома не изменился.

Конгресс США в четверг, 4 мая, утвердил закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 финансовый год, предусматривающий выделение Киеву 560 млн долл., из которых 350 млн долл. будут направлены на обеспечение обороноспособности страны.

«Обе законодательные палаты приняли консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которому на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл. Следующим этапом вступления в силу закона станет его подписание президентом США», - сообщили в посольстве Украины в США.

И вот 5 мая президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете на 2017-й фискальный год. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандрес.

Со своей стороны дипломаты отметили, что для Украины из 350 млн долл. минимальная военная поддержка США до 1 октября 2017 года составит 238 млн долл. При этом документ не предусматривает кредитные гарантии Украине на повышение обороноспособности, которые в прошлом году составляли 275 млн долл.

Вместе с поддержкой повышения уровня обороноспособности нашей страны Вашингтон заявил о необходимости ускорения реформ относительно защиты прав интеллектуальной собственности. Ежегодный отчет Торгового представительства США Special 301 Report, анализирующий состояние защиты интеллектуальной собственности в странах - торговых партнерах США, оставил Украину в списке государств приоритетного наблюдения.

По словам главы Минэкономразвития Степана Кубива, Украина за последнее время провела большую работу по преодолению интернет-пиратства в сфере авторского права и смежных прав. Сейчас продолжается работа по легализации компьютерных программ в органах исполнительной власти и решению проблем в плане коллективного управления имущественными правами.

«Реформа в сфере интеллектуальной собственности является одним из приоритетов деятельности правительства на 2017 год, в ближайшее время воплотим институциональные изменения в государственном управлении сферой интеллектуальной собственности», - пообещал Кубив.

Гонтарева уходит. Пока в отпуск

В конце уходящей недели стало известно, что глава Национального банка Валерия Гонтарева, которая ранее объявила об отставке с 10 мая, решила уйти в долгосрочный отпуск.

Как сообщил источник в Нацбанке, на время отсутствия Гонтаревой руководить НБУ будет ее первый заместитель Яков Смолий. В Нацбанке данную информацию официально пока не подтвердили.

Между тем, рынок продолжает обсуждать возможные кандидатуры на пост главы регулятора.

Часть экспертов активно сватают на этот пост главу правления крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом «Райффайзен Банк Аваль» Владимира Лавренчука.

Сам Лавренчук в разговорах с журналистами выразил готовность возглавить НБУ, «когда придет время», однако официально факт переговоров об этом не подтвердил.

В Администрации президента также не спешат комментировать вопрос кандидатур на пост главы НБУ, предпочитая сохранять интригу.

А тем временем курс гривни к доллару продолжил укрепляться и достиг максимального уровня с начала 2017 года - 26,46 грн/долл. За последнюю неделю национальная валюта по отношению к доллару укрепилась на 9 копеек.

Деньги Януковича на нужды державы

В первые дни мая на счета Государственной казначейской службы были зачислены 1,1 млрд долл. из конфискованных 1,5 млрд долл., украденных клептократическим режимом Януковича.

Президент Петр Порошенко заявил, что пополнение госказны позволит укрепить финансово-банковскую систему страны, стабильность гривни и инвестиционную привлекательность украинской экономики.

«Кстати, я хочу сообщить, что на сейчас ни одной жалобы на это решение не последовало. И так называемых собственников, которые бы предъявили свои претензии на эти деньги, так и не появилось», - отметил глава государства и добавил, что благодаря решительным действиям правоохранительных органов и решению суда справедливость в этом вопросе была восстановлена.

«Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и Украинского государства по восстановлению справедливости и инвестированию этих средств в украинскую армию, укреплению обороноспособности нашего государства и восстановлению социальной справедливости, путем направления этих средств на защиту наименее защищенных слоев населения. Эти средства также будут зачислены в золотовалютные резервы государства», - подчеркнул Порошенко.

Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что кроме зачисленных на счета Госказначейства 1,1 млрд долларов, дополнительно еще 200 млн долларов в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов и на эту сумму будет уменьшен внутренний долг государства.

В то же время, в казначействе отчитались о перевыполнении плана по доходам госбюджета с начала года на 18,9%. Так, казна в январе-апреле получила 259,785 млрд грн доходов.

Согласно данным Государственной казначейской службы, поступления в госбюджет за этот период на 51,1% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

В апреле госбюджет получил 85,028 млрд грн доходов, включая 42,696 млрд грн налоговых и таможенных поступлений, транш прибыли Национального банка Украины на 10 млрд грн, а также 34,271 млрд грн поступлений в спецфонд.

Надежда на высокий урожай

Уходящая неделя принесла в Украину долгожданное потепление, что положительно отразилось на весенней посевной кампании, ход которой замедлился из-за снижения температуры во второй половине апреля.

В Минагропроде отметили, что похолодание в прошлом месяце отрицательно повлияло на фруктовые деревья, которые находились в фазе цветения - абрикосы, вишни, черешни и персики. Между тем, по данным ведомства, апрельские заморозки на части территории страны не отразятся на будущем урожае озимых и яровых культур.

Так, по подсчетам экспертов, потери озимых зерновых под урожай 2017 года оказались рекордно низкими за последние 10 лет - всего 0,4%. Ранее украинские аграрии в среднем ежегодно теряли от 3 до 7% площадей под озимыми.

«В зимний период 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) полностью вымерзло только 0,4% (25,5 тыс. га) от общих посевных площадей под озимыми (7,2 млн га)», - сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

И это не единственный рекорд - в текущем маркетинговом году аграрии планируют экспортировать 41,6 млн тонн зерновых против 39,4 млн тонн в прошлом МГ. По состоянию на 3 мая, Украина уже экспортировала 37,2 млн тонн зерновых.

Одновременно наша страна ведет большой объем работы для выхода на новые рынки сбыта. Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа в интервью УНИАН сообщил, что Украина планирует уже в ближайшее время расширить экспорт своей продукции птицеводства, а также ряда других сельскохозяйственных товаров на рынки порядка двадцати стран.

По его словам, Украина заинтересована в экспорте птицы и молочной продукции в Корею и Сингапур. Также птица может поставляться в Южную Африку, Японию, Мексику и др. Еще Украина надеется зайти на рынок Саудовской Аравии с поставками отечественной говядины. Кроме того, Канада рассматривает возможность импорта из Украины пчелиных семей.

Лапа напомнил, что Украина и Китай могут в ближайшее время согласовать протокол ветеринарных требований для экспорта отечественной говядины в КНР, после чего украинские сельхозпроизводители смогут начать поставки продукции на рынок этой страны. Также Украине удалось добиться либерализации требований к экспорту зерна в Египет.

Будущая рабочая неделя для многих украинцев также будет короткой из-за очередных майских праздников. Но надеемся, что интересных и важных событий меньше не станет.

Игорь Орел