Досрочные выборы Президента и ВР зависят от развития событий

Возможность проведения одновременных досрочных выборов Президента и Верховной Рады Украины осенью этого года зависит от того, как в будут развиваться события в Украине.

Об этом вчера в интервью журналистам заявил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно возможности проведения таких выборов.

«По моему глубокому убеждению, они могут быть не связаны с инициативой той или другой политической силы, которая уже подсчитала свои шансы. Возможность выборов будет зависеть от того, как будут развиваться события в Украине», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что если и в дальнейшем будет происходить «издевательство над людьми, что хорошо видно на примере города Киева, то я убежден, что люди выйдут и сметут всех».

Председатель ВР считает, что украинские высокопоставленные должностные лица, которые ведут активную борьбу между собой, своими же руками разрушают Украину.

В.ЛИТВИН убежден, что сегодня нужно иметь четкий план, как дальше действовать.